فواز الخالد: 6200 طالب وطالبة باشروا دراستهم عن بعد في الأحمدي

وطن النهار

وقف محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على عملية استئناف اعمال الفصل الثاني المستكمل للعام الدراسي 2019 /2020 وذلك للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي وبمشاركة 6200 طالب وطالبة من منتسبي مدارس المحافظة. وأعرب عن ارتياحه بالانطلاقة الموفقة للدراسة بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بالجهود الكبيرة التي بذلها طوال الفترة الماضية مديرعام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني ومنتسبو المنطقة بمختلف درجاتهم ومجالات اختصاصهم. وأضاف: من القلب اتوجه بتحية اعزاز وتقدير للجميع، مقرونة بدعواتي لهم بالتوفيق، ولأبنائي الطلاب والطالبات بالنجاح وتحقيق آمالهم وآمال اهلهم ووطنهم فيهم، وبمشيئة الله تعالى نحتفل بهم ومعهم وهم يجنون ثمار جهدهم بتحقيقهم النجاح وبتفوق، ونعيش جميعاً ايضاً الفرحة باكتمال زوال جائحة كورونا عن كويتنا الحبيبة والعالم اجمع باذن الله، سائلين المولى جل وعلا ان يتوج فرحتنا بالعودة المرتقبة الميمونة لحضرة صاحب السمو امير البلاد سليماً معافى إلى ارض الوطن. من جهته اعرب مديرعام منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني عن بالغ الشكر والتقدير لمحافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على اهتمامه ومتابعته الحثيثة لمختلف مجريات العملية التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى العديد من الارشادات والتوجيهات المهمة التي وجهها للقائمين على المنطقة خلال اجتماعه بهم في ديوان عام محافظة الأحمدي قبل اسبوعين، والتي كان لها ابلغ الأثر ميدانياً بعد ان تم ايصالها إلى مديري الادارات ومنتسبيها وجرى ترجمتها على ارض الواقع.