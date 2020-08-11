الهزيم: 10 محال خالفت الشروط الصحية

وطن النهار

نفذ فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة حولي جولات ميدانية، اسفرت عن الكشف عن 4810 محال داخل المجمعات التجارية والاسواق المركزية ومحال التجزئة للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات.

وأكد مدير فرع بلدية حولي احمد الهزيم على تكثيف الجولات الميدانية من قبل مفتشي الفريق الرقابي بطوارئ فرع المحافظة رصد المخالفين فضلا من التأكد من اصحاب المحال والمجمعات التجارية والاسواق بتطبيق الاشتراطات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً استمرار الجولات الميدانية لرصد عدد اكبر من المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وتابع تم توجيه 2405 انذارات وتعهدات لمجمعات ومحال واسواق غير ملتزمة فضلا عن تحرير 23 مخالفة وغلق 10 محال عقب الكشف على 4810 محال وأسواق ومجمعات تجارية.

وأشاد الهزيم باصحاب المحال والمجمعات والاسواق بالتزامهم بكل الاشتراطات الصحية ولوائح وانظمة البلدية، مطالباً الجميع بالتقيد بالاشتراطات ولوائح انظمة البلدية تجنباً للمخالفة والغلق الاداري.

وشدد الهزيم على مفتشي فريق الطوارئ بالتعامل بكل حزم مع المخالفين لعدم تطبيقهم الاشتراطات الصحية وعدم تقيدهم بلوائح وانظمة البلدية لاسيما ان البلدية تحرص كل الحرص على صحة وسلامة الجميع ومرتادي تلك الاسواق والمحال والمجمعات التجارية بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.

