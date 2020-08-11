صرخة ألم وقهر.. لمواطن وطني

آراء

صرخة ألم وحسرة وقهر على وطني من مواطن غيور على وطنه، حزبه وتجمعه وطائفته وقبيلته هي الكويت فقط لاغير، ولا يملك أعز منها. آه يا وطني لقد تكالب عليك عبدة الدينار وفاشينيستات الضياع والحالمين بقاذورات الأموال، ولدينا بعض المسؤولين الذين كنا نستأمنهم على أنفسنا ومصائرنا ونعتقد بأنهم يذودون عن مصالحنا ويدافعون عنا للأسف باعونا وباعوا البلد بأرخص الاثمان. أسئلة كثيرة كما نقول بالكويتي تقرقع في قلبي وأود أن أطرحها على كل مواطن، هل تستحق منا الكويت ما يحدث لها؟ وهل يستحق الكويتيون ما يحدث لهم؟ لماذا نفعل كل ذلك بالكويت؟لماذا لا نستمر بالمحافظة عليها كما سلمها لنا السابقون؟ كيف سنقدمها لأجيالنا القادمة وماذا سنقول لهم؟ إنها الكويت العزيزة الغالية. وسؤال آخر يبحث عن إجابة هل سنستمر بذلك أم سنصل الى الاسوأ ومستنقع اللاعودة؟ أم سيأتي جيل ينتشل الكويت ويعيدها الى مكانها الطبيعي والى ما كانت عليه. الكويت لم تقصر قدمت لنا كل شيء وأعطتنا ما لم تستطع دول ان تقدمه لشعوبها، استرخصت كل شيء من أجلنا، وللاسف ان نصل بها الى ما هي عليه الآن. رفقا بها يا أهل وطني فهي تستحق منا الافضل، وتستحق ان نقدم لها ونسترخص كل شيء، إنها الكويت يا سادة إنها الغالية العزيزة الحبيبة والنادرة في كل شيء، إنها الكويت ماذا حدث لكم يا أهل وطني؟ ولماذا تغيرتم؟ الكويت لم تقصر معكم وقدمت لكم كل شيء. كم اتمنى كما يتمنى كل أهل الكويت أن تعود كما كانت بالسابق وأحسن في كل المجالات. وبالختام أقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها وأدعو الله ان يشافي ويعافي أميرنا ويرده للكويت مشافى معافى، اللهم أمين وأدعو من الله أن يزيل هذا الوباء عن الكويت وعن العالم بأسره.