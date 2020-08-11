لبنان الجمال حزين

آراء

حلت على الجمهورية اللبنانية الشقيقة كلها دون ان تفرق بين ابناء الوطن الواحد كارثة حيث الانفجار الكبير الذي حول عاصمة الجمال العربي بيروت لمدينة (منكوبة) وان بيروت اليوم تعيش في ظلام دامس بسبب هذا الانفجار الذي اهلك البشر والشجر والحجر، وكانت ارقام الوفيات والاصابات والاختفاء تزيد هموم المواطن اللبناني والكويتي على حد سواء ونحن نعيش هذه الأيام والكويتيون محزونون على شقيقتهم لبنان التي كانت على موعد مع القدر الأسود في الرابع من شهر اغسطس الحالي كما كان للكويت موعد اسود بالثاني من نفس الشهر قبل 30 عاماً مضت في 2/8/1990 ذلك اليوم الذي ادمى الكويت من قبل الغزاة العراقيين ذلك اليوم الذي شل فيه العالمان العربي والاسلامي بالغزو العراقي الذي اجتاح اراضي الكويت فجر ذلك اليوم الأسود ناكرين كل علاقات الاخوة العربية والترابط الاسلامي، فكان اول صوت يقول لا للغزو العراقي للكويت هو صوت لبنان الشقيق الذي سجل انه اول دولة ترفض هذا الغزو وانها مع الحق الكويتي ومع الشرعية الكويتية. والعلاقة الكويتية - اللبنانية لها تاريخ حافل وقديم يجسد روح الاخوة بين البلدين والشعبين وعلى الصعيد السياسي كان ولا يزال الاحترام المتبادل وتفهم كل دولة طبيعة الأخرى وكان دور الكويت اثناء الحرب الاهلية اللبنانية التي كانت بين عامين 1975 وحتى 1990 محايدا. ولكن اليوم ونحن نعيش ايام شهر اغسطس 2020 وترك يوم الرابع من هذا الشهر حزن كبير لكون مصاب لبنان هو مصاب الكويت، وبسبب انفجار 4/8 الشديد الذي حصل في ميناء بيروت جاءت الوفيات لأكثر من 150 شخصاً وما اكثر من 6000 جريح وعشرات المفقودين بالاضافة لأضرار مادية كبيرة حلت بالمنازل لآلاف العائلات التي تدمرت بيوتها بشكل جزئي او كامل وتسبب بتشريد ما يقارب 300.000 شخص، ولكون لبنان بلد الجمال والكويت بلد الانسانية كان للكويت كلمة في الوقوف بجانب شقيقتها لبنان الجريحة حيث جاء التوجيه سامي بارسال مساعدات طبية عاجلة الى لبنان لمواجهة آثار الانفجار ولأن المصاب شقيق تم عمل جسر جوي كويتي للمساعدات الغذائية والطبية الطارئة تزيد على 70 طنا وحتى ان كانت اكثر فهي ليست جميلا على لبنان الجمال بقدر ما هو حق الأخ على اخيه. واليوم وقوفنا بجانب لبنان الجمال لرفع القليل من الهموم التي اصابته حتى نقول ان الكويت ولبنان بلد واحد وشعب واحد لكوننا بلدين صغيرين بالحجم ولكننا كبار بمواقفنا وافعالنا، ولكن هذه لبنان بكثر ما تأتي لها المصائب تقوم مرة اخرى قوية وشامخة مثلها مثل كويت الانسانية على قدر الشدائد نقول ويقوم اللبنانيون ونقول ويقولون للعالم ها نحن هنا كويتيين يدا بيد مع اشقائنا بلبنان واعلموا يا اهل لبنان حزنكم هو حزننا نحن الكويتيين. والتمني هنا من العلي القدير ان تعبر لبنان نتائج انفجار الميناء وهم اقوى وأكبر من اي شده تصيبهم وليتأكد اشقاؤنا بلبنان ان الكويت اميرا وشعبا معهم في مصابهم الجلل ومعهم حتى يعبروا هذه الفاجعة، والحين ما ظل سوى الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يحمي الكويت واميرها وشعبها من كل سوء ويحمي لبنان الشقيق، ولا يصح الا الصحيح. *** مواطن كويتي يقول: الكويت مع لبنان بكل الأحوال وهذا حق الأخ على اخوه وعمار يا كويت ويا لبنان.