موجز حول قانون التحكيم وفعاليته

آراء

قديما، كان الناس يلجأون الى شيخ القبيلة أو شخصا يتصف بالحكمة لحل النزاع بشكل ودي وتجنب الذهاب الى المحكمة القضائية. وتعتبر اجراءات التحكيم بسيطة عكس اجراءات القضاء ولكن قد لا تتوفر رقابة كاملة على احكام المحكمين. التحكيم سيساعد على تفادي العلانية التي قد تحدث في قضاء الدولة، ولم تعد الوظيفة القضائية حصرا على الجهاز القضائي. فقد قام المشرع الكويتي باصدار تشريعات منشئة لهيئات التحكيم من خلال مراسم اميرية وقرارات وزارية. من ضمن القرارات الوزارية قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 عام 1983 بشأن اللائحة الداخلية لسوق الاوراق المالية والتي تضمن فكرة التحكيم الاجباري في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم بالسوق. وبسبب ازدهار التجارة وتنوع المعاملات بين الافراد والشركات في الكويت تم اصدار قانون رقم 11 لسنه 1995 بشأن التحكيم القضائي. في التحكيم يتم اختيار المحكمين من قبل الخصوم في اتفاق التحكيم ليطبق القانون المراد تطبيقه على خصومة التحكيم والمحدد عادة ضمن اتفاق التحكيم. بينما مرفق القضاء تعينه الدولة للفصل في المنازعات وفقا لقانون الدولة. الولاية العامة تكون للقضاء وهو الاصل العام اما التحكيم فنطاقه محصور فقط في المنازعات او الحقوق التي يملك الافراد فيها الصلح فحرية الافراد للجوء للتحكيم ليست مطلقة. للقضاء، احكام لها القوة التنفيذية لمجرد صدورها ولكن قرارات التحكيم ملزمة للخصوم حيث يستلزم صدور امر التنفيذ من القضاء لقرارات تحكيمية.

أمل عبدالرحمن العتيبي

التخصص: قانون - كليكة الدراست التجارية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب