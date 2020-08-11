5 سنوات لتصفية الوافدين

الأولى

قدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري اقتراحا بقانون بشأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج يتألف من 25 مادة ويركز على معالجة الاختلالات في التركيبة وتفادي وجود شبهات دستورية وقانونية.

واعتبر الاقتراح ان معالجة اختلالات التركيبة السكانية قضية وطنية، وألزمت المادة الخامسة من الاقتراح مجلس الوزراء باصدار قرار خلال 6 اشهر من العمل بالقانون يحدد فيه الحد الاقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة بالنسبة لعدد المواطنين وذلك في ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة على ان يصدر مجلس الوزراء فور وضع الحد الأقصى المشار اليه في الفقرة السابقة قرارا بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار من المو?هلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة.

ومن ابرز ما جاء في القانون هو ان تقوم الدولة بتوفير مراكز التا?هيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا فضلا عن الوظائف العامة، المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الدولة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي إلى هذه المراكز. ونص القانون على ان يقوم مجلس الوزراء بتصفية ا?وضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل من ناحية المو?هلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

على انه لا يجوز الترخيص بالاقامة ا?و تجديد الاقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التا?مين النقدي. ونص القانون كذلك على ان تحدد جهات العمل التي يتبعها العاملون المشار إليهم سابقا لإنهاء علاقتها بها، مهلة ثلاثة ا?شهر ا?و المدة المتبقية من عقودهم ا?يهما ا?كبر، وتجدد الاقامة لهذه المدة، بناء على طلب هذه الجهات، وطبقا للشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية. والزم القانون الحكومة اصدار قرارات سنوية مماثلة يعمل بها من ا?ول أبريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق مع اخطار مجلس الأمه بما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة ا?شهر من انتهاء السنة محل القرار، ليوصي بما يراه في هذا الشا?ن.

وجاء في القانون ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفي الدولة في ا?داء وظائفهم المصلحة العامة، ويحظر على موظفي الدولة استخدام صلاحيات وظائفهم في استقدام عمالة من الخارج بالمخالفة لأحكام هذا القانون ا?و القرارات المنفذة له، لتحقيق فائدة شخصية لهم ا?و لغيرهم.

وجاء في القانون ان القرارات المشار إليها سابقا تصدر بمراعاة ا?عداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات، والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، وبرامج منظومة المو?هلات المهنية الواردة بهذه الخطة، والسياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وكذلك مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

ونص القانون يستثنى من الحد الأقصى ومن تحديد ا?عداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي وا?عضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة. ورو?ساء وا?عضاء البعثات السياسية الموفدون للكويت وا?سرهم والعاملون بهذه البعثات، ولكن بشرط المعاملة بالمثل. وايضا البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات ا?منية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات. والمشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعدوهم وا?طقم الضيافة، والعمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات ا?جنبية تقوم ا?و تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ا?و غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها تسليما نهائيا إلى الجهة العامة المعنية والعمالة المنزلية وا?زواج الكويتيين وا?بناو?هم.

ونص القانون على انشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين، يغطي قيمة تذاكر سفر مخالفي الاقامة، او من يتم ابعاده عن البلاد لأي سبب من الأسباب. ودية الوافد الذي يتوفى ا?و يعجز عن العمل ا?ثناء عمله ا?و بسببه، دون اخلال بمسؤولية صاحب العمل الجزائية، ا?و المدنية بالتعويض ان وجدت ا?ي من المسؤوليتين.

ومستحقات العاملين الذين تم استقدامهم طبقا لأحكام هذا القانون وسداد التا?مين النقدي عنهم، ونص القانون على ان يلتزم ا?صحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي با?داء تا?مين نقدي يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الدراسات والتقارير التي يعدها ديوان الخدمة المدنية والهيئة عن كل عامل وافد عند قدومه، قبل منحه إقامة العمل، ويحدد هذا التا?مين بحسب المو?هلات العلمية والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة وحاجة البلاد إليها. ويستثنى من تطبيق ا?حكام الفقرة السابقة الشركات المملوكة للدولة بالكامل ا?و التي تسهم فيها.