13.4 مليار دينار قروض المواطنين والمقيمين بنهاية يونيو

مال وأعمال

على الرغم من تداعيات ازمة فيروس كورونا على الأداء الاقتصادي، واصلت البنوك المحلية بتوجيهات بنك الكويت المركزي دعمها للشركات والأفراد في العديد من القطاعات الاقتصادية.

فعلى مستوى التسهيلات الشخصية، شهد كلاً من بندي القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين والمقيمين، ارتفاعاً بحدود 400 مليون دينار، على اساس سنوي، بالغة 13.4 مليار دينار موزعة على القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية يونيو 2020 بواقع 1.47 مليار دينار للقروض الاستهلاكية و11.93 ملياراً للقروض المقسطة «الاسكانية»، مقابل 13 ملياراً بنهاية يونيو من العام الماضي 2019.

ووفق البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، بلغ اجمالي التسهيلات الشخصية المقدمة من البنوك 16.4 مليار دينار بنهاية يونيو 2020، مقابل 15.9 ملياراً بنهاية يونيو 2019 بزيادة قدرها نصف مليار دينار.

وعلى المستوى القطاعي، ارتفعت القروض الموجهة في قطاع التجارة من 3.4 مليارات الى 3.7 مليارات، فيما ارتفعت التسهيلات المقدمة للقطاعا الصناعي من 1.9 الى اكثر من ملياري دينار بنهاية النصف الأول.

كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري بواقع 700 مليون، خلال الفترة المشار اليها من 8.6 مليارات بنهاية 2019 الى 9.1 مليارات بنهاية يونيو 2020، كما ارتفع النفط الخام والغاز الطبيعي بحدود 200 مليون من 1.6 مليار الى 1.8 مليار خلال فترة المقارنة.

جدير بالذكر ان بنك الكويت المركزي، قد اعلن في وقت سابق عن ان حجم التمويل الممنوح من البنوك المحلية بلغ خلال مئة يوم منذ تفعيل حزمة بنك الكويت المركزي التحفيزية (حزمة دعم قطاع الاعمال في الثاني من ابريل الماضي وحتى 21 يونيو الماضي، قد بلغ 2.7 مليار دينار.

وأوضح «المركزي» ان هذه الحزمة طالت جميع القطاعات، بما يشكل نحو 7 في المئة من اجمالي التسهيلات الائتمانية البالغ 39.1 مليار دينار كما في نهاية مارس 2020.

وألمح الى ان تمويل البنوك يركز على العملاء المتضررين من ازمة كورونا حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80 في المئة من اجمالي التمويل الممنوح بالغا 2.16 مليار دينار.

وأظهرت الأرقام ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بنسبة 1?7 في المئة في يونيو الماضي على اساس شهري مسجلا 40?1 مليار دينار.

وأوضحت ان ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في يونيو الماضي 2?1 في المئة لتبلغ 35?3 مليار دينار. وأضافت الادارة ان ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 3?8 في المئة لتبلغ 2?3 مليار دينار في حين قفز اجمالي ارصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار المتمثل بسندات (المركزي) بنسبة 13?8 في المئة مسجلا 2?9 مليار دينار.

وأشارت الى ان اجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 0?1 في المئة ليسجل 72 مليار دينار موضحة ان صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية انخفض 1?9 في المئة ليبلغ 7?7 مليارات دينار.

وذكرت ان ودائع لأجل لدى (المركزي) استقرت في يونيو الماضي عند 2?3 مليار دينار في حين ارتفعت ارصدة التسهيلات الائتمانية النقدية بنسبة 0?2 في المئة لتبلغ 39 مليار دينار.

ولفتت الى ان متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد استقر عند 1?5 في المئة في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 13?8 في المئة في يونيو الماضي مسجلا 301 مليون دينار بينما انخفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار في يونيو عند 307?7 فلوس.

