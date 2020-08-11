التنيب نائباً لرئيس «كافكو»

مال وأعمال

أصدر مجلس ادارة شركة البترول الوطنية قراراً بتعيين مشعل التنيب المدير العام لشركة كافكو نائبا لرئيس مجلس ادارة الشركة لتزويد الطائرات بالوقود.

وقد قام غانم العتيبي رئيس مجلس الادارة بتهنئة التنيب على المنصب الجديد في مجلس ادارة شركة كافكو، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

واستملكت شركة البترول الوطنية الكويتية نسبة 80% من الشركة عام وفي عام 1973 اصبحت «كافكو» مملوكة بالكامل لشركة البترول الوطنية الكويتية، ومن ثم اصبحت «كافكو» احدى شركة مؤسسة البترول الكويتية وبعدما قامت بشراء جميع اسهم «كافكو» من شركة البترول الكويتية عام 1987 وعادت لتبيعة لشركة البترول الوطنية الكويتية في عام فبراير 2017.

