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البنوك قادت البورصة للارتفاع والمكاسب تجاوزت 138 مليون دينار

باسم رشاد
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الثلاثاء 11 أغسطس 2020

واصلت البورصة صعودها للجلسة الثانية على التوالي مع تواصل اعلانات البنوك النصف السنوية والتي جاءت ايجابية رغم تراجعها نتيجة تداعيات الجائحة وآثارها السلبية على البنوك وهو ما ساهم في عودة المستثمرين الى السوق ما ادى الى ارتفاع السيولة سيولة البورصة امس بنسبة 65% لتصل الى 29.14 مليون دينار مقابل 17.66 مليون دينار خلال جلسة الاحد. وقال محللون ان البورصة ركزت تداولاتها على الاسهم القيادية في قطاعي البنوك والاتصالات والابتعاد قليلا عن الاسهم الصغيرة والمتوسطة وهو ما ظهر في تراجع احجام التداول بنسبة طفيفة بلغت 0.7% لتصل الى 195.06 مليون سهم مقابل 196.43 مليون سهم بجلسة الأحد.
ارتفعت بورصة الكويت في ختام جلسة حيث صعد مؤشرها العام بـ 24.4 نقطة بنسبة 0.48%، وارتفع السوق الأول 0.64%، وسجل المؤشر الرئيسي نمواً بنسبة 0.06%، بينما كان «رئيس 50» المتراجع الوحيد بنحو طفيف نسبته 0.02%.
وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بشكل بسيط بقيمة 138 مليون دينار وبنحو 0.48 في المئة من 28.656 مليار دينار في نهاية جلسة الأحد الى 28.794 مليار دينار في جلسة امس، وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 134 مليون دينار من 20.96 مليار دينار الى 21.094 مليار دينار، وذلك بعد تداول 65.3 مليون سهم لعدد 18 شركة بقيمة اجمالية بلغت 25.03 مليون دينار عبر 3.4 آلاف صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 5 ملايين دينار من 7.695 مليارات دينار الى 7.7 مليارات دينار، وذلك بعد تداول 129.6 مليون سهم لعدد 103 شركات بقيمة اجمالية بلغت 4.1 ملايين دينار عبر 3.3 آلاف صفقة.


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