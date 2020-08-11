حيدر: الصفقات العقارية المباشرة بوابة غسل الأموال

مال وأعمال

اكد عماد حيدر نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار ان الاجراءات التي قامت بها، أخيراً وزارة التجارة ممثلة بادارة العقار وادارة مكافحة غسل الاموال بالتدقيق على دفاتر وسطاء العقار للتأكد من خلوها من شبهات غسل الاموال خطوة بالاتجاه الصحيح وتهدف الى فرض الرقابة على سير المعاملات بوضع ضوابط واسس عند تسجيل عقود البيع الابتدائي.

وشدد حيدر في تصريح خاص لـ «النهار» ان يتم التأكد من الالتزام بأن تتم الصفقات بالشيكات المصدقة ومعرفة مصدر الاموال وبالفعل تم سحب والغاء عدد من رخص ودفاتر بعض الوسطاء الغير منضبطين والغير مهتمين لمصلحة الوطن والمواطنين. ودعا حيدر ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ان تحذو بنفس الاتجاه بمنع قبول اي صفقات عقارية من البائع والمشتري مباشرة دون عقد ابتدائي من الوسيط العقاري لان دفتر الوسيط عليه رقابة ومتابعه من ادارة مكافحة غسل الاموال في حين ان التعامل المباشر بين طرفي العقد وادارة التسجيل تكثر فيه شبهات غسل لعدم التدقيق من قبل كاتب العدل على مصدر الاموال وعليه لابد من تعديل المادة 12 والمادة 49 / 1959 وهي تواجد طرفي العقد او من يقوم مقامهما دون الحاجة الى الوسيط وهنا تكمن الخطورة بصفقات غسل الاموال ولابد من التعديل حتى يبقى العقار خير استثمار.

واكد حيدر ان اتحاد وسطاء العقار كان له دور بارز ومهم في هذا المجال بالتنسيق مع ادارة مكافحة غسل الاموال بعمل ورش عمل وعمل دورات مراقب التزام للوسطاء المعتمدين الرسميين لتدريبهم على كيفية حماية مكاتبهم وشركاتهم من الصفقات المشبوهة.

كما تم التنسيق على عمل لجنة مشتركة تضم ادارة العقار واعضاء الاتحاد لحل المنازعات وسحب الدفاتر والمخالفة والتدقيق على دفاتر الوسطاء عند التجديد لحماية المواطنين ومنع الدخلاء من الاساءة الى سوق العقار ونشر الثقافة العقارية من خلال وسائل الاعلام.

