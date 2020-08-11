الشطي: الاقتصاد الكويتي يُدار بعقلية محاسبين

مال وأعمال

قال الخبير المصرفي عبد المجيد الشطي أن مشكلة الاقتصاد في الكويت إن من يدير الملف الاقتصادي عقلية محاسبية، لافتاً إلى أن تحفيز الاقتصاد يحتاج الى فكر اقتصادي، كيف تنمي الاقتصاد وليس كيف توازن الميزانية ، وهو ما يتطلب فكراً توسعياً وليس فكر انكماشياً.

واضاف عبر حسابه على تويتر أن كل دينار ضروري صرفه لا نصرفه الان ، سيكلفنا اضعافه عندما نجبر على صرفه.

واشار إلى أن كل مشاريع البنية التحتية والقطاع النفطي التي تأخرنا في البدء فيها تضاعفت كلفتها وتأخر انجازها، ولم تكن لدينا القدرة على تنفيذها، موضحا قس على ذلك الصرف على التعليم والصحة والخدمات الاخرى.

وبين الشطي أن مقترح التركيبة السكانية المقدم من الحكومة سيئ والاسوأ مقترحات النواب، مؤكداً أنها حلول ترقيعية ليس منها فائدة، لافتا، إلى أن وراء كل وافد فاسد، اكثر من كويتي افسد منه يسلكون اموره.

