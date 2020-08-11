«زين» حصدت جائزة «أسرع إنترنت منزلي» من «Ookla Speedtest»

مال وأعمال

أعلنت زين عن حصولها على جائزة «أسرع إنترنت منزلي في الكويت» من الربعين الأول والثاني من العام 2020 منOokla Speedtest، الشركة الرائدة عالمياً والأكثر شفافيةً في تطبيقات اختبار وتحليل سُرعات شبكات الإنترنت حول العالم.

وانتهزت الشركة حصولها على هذا الإنجاز لإطلاق عرض لفترة محدودة لباقات الجيل الخامس وبسعات تحميل غير محدودة مع مجموعة من أجهزة الإنترنت المتطورة، والتي تشمل الجيل الثاني من جهاز Huawei 5G CPE PRO 2 وZain 5G HUB وغيرها.

وعبّرت زين في بيان صحافي عن فخرها بحصول شبكتها على هذه الجائزة المرموقة من شركة Ookla الرائدة عالمياً التي تُعتبر بشكل واسع المرجع المُعتمد الأول والأكثر شفافية لكل ما يتعلّق بتطبيقات اختبار وتحليل سُرعات شبكات الإنترنت حول العالم.

وبيّنت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس جهودها في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، وذلك مُنذ تفرّدها في شهر يونيو 2019 بإطلاقها التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G كأول شركة تطرح هذه التقنية المتطورة في الخليج عبر السوق الكويتية وبتغطية شاملة لكافة مناطق البلاد، حيث نجحت في تصميم وبناء أول شبكة كاملة لخدمات الجيل الخامس مع توفير بنية تحتية وفق أفضل المعايير الدولية، مما شكّل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة.

وبهذه المناسبة، قامت زين بإطلاق عرض لفترة محدودة لباقات الجيل الخامس وبسعات تحميل غير محدودة لعملائها من ذوي الدفع الآجل، وذلك مع مجموعة من أجهزة الإنترنت المتطورة الثابتة والمُتنقلة، والتي تشمل الجيل الثاني من جهاز Huawei 5G CPE PRO 2 الجديد كُلياً بـ 17 د.ك شهرياً فقط، وجهاز Zain 5G HUB من شركة HTC بـ 27 د.ك شهرياً فقط، وغيرها من الأجهزة.

وأشارت الشركة إلى أنه بإمكان عملائها الاشتراك في هذا العرض بكل سهولة عن طريق زيارة أي من أفرع زين أو عبر فرع زين أونلاين (kw.zain.com/5G) والاستمتاع بخدمة التوصيل المجانية للمنزل، علماً بأن زين تُطبق معاييراً صحية صارمةً تتماشى مع الاشتراطات الصحية الرسمية لضمان سلامة العملاء والموظفين.

وأكدت الشركة أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح الحلول الأحدث والأكثر تطوراً للمُحافظة على المكانة التي وصلت إليها في السوق الكويتي، مؤكدةً أنها عند وعدها دائما بتقديم حلولاً عملية لأسلوب حياة عملائها سواء على المستوى الشخصي أو العملي، خاصة كونهم يمثلون أكبر عائلة مُشتركين في الكويت.

وتسعى زين إلى أن تلعب دوراً حاسماً كمزود اتصالات رقمي وسط المتغيرات والتحولات التكنولوجية في الأسواق، وذلك بتزويد أحدث الحلول والخدمات لتسريع نمو بيئة الأعمال سواءً في قطاع المؤسسات الكبرى أو الأعمال الصغيرة والنامية، وحتى تحقق أهدافها الاستراتيجية، تعمل الشركة على الرصد الصحيح والدقيق لاحتياجات عملائها، مشيرة إلى أنها مستعدة لطرح الجديد دائماً من الخدمات التي تصل إلى مستوى طموحات عملائها بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجالات التكنولوجية.

