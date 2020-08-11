«ريم العقارية» توفر باقة تأمين مع «بيتك كابيتال» للمستأجرين

مال وأعمال

حصلت شركة ريم العقارية على عروض تأمين خاصه بعملائها مع «بيتك تكافل»، وذلك في إطار المبادرات الجديدة التي تقدمها الشركة للمستأجرين في العقارات الاستثمارية والتجارية المختلفة التي تديرها «ريم» لصالح عدد من العملاء.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية، شلاش الحجرف، عن محتوى المبادرة التي قال إنها تأتي في إطار تحسين الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها من المستأجرين، حيث نوفر على المستأجرين وقت البحث او مراجعة شركات التأمين ونمكنه من الاطلاع والتوقيع على الوثيقة في مقراتنا المختلفة. وتبدأ الباقة من 20 دينار فقط وتشمل تغطية متنوعة لموجودات المسكن ضد المخاطر المتنوعة والتي تقدم تعويضات تصل إلى 10 آلاف دينار.

وأضاف أن اتفاقيات التأمين من شأنها أن تضمن توفير حماية لمحتويات المسكن ضد أية حوادث تؤدي إلى تلف أو ضرر طبقاً للتغطيات التأمينية الممنوحة وحسب الشروط والاستثناءات الموضحة في وثيقة التأمين، والتي تشمل الجوانب التالية:

الحريق، الصواعق، الانفجار، الزلازل.

• الشغب، الإضراب، الإضرابات العمالية، الاضطرابات الأهلية والأضرار العمدية.

• العواصف أو الفيضانات.

• انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأجهزة أو المواسير.

• الارتطام أو الاصطدام الذي يتضمن أي حيوان، مركبات الطرق، الطائرات أو أية أجهزة هوائية أخرى أو أية أشياء تتساقط منها.

كذلك تضمنت وثيقة التأمين الجديدة تغطيات تأمينية أخرى شملت السرقة، المسؤولية تجاه الغير، المسؤولية تجاه خدم المنازل، محتويات الثلاجة (الديب فريزر)، الزجاج والأدوات الصحية، الإيجار والمصاريف الإضافية للسكن البديل.

