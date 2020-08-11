«بيتك»: 4 عملاء فازوا بـ 10 كيلوغرامات من الذهب

مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أسماء العملاء الفائزين بالسحب ربع السنوي لحساب «الرابح» بـ3 كيلو غرامات من ذهب «بيتك» لكل فائز وهم: عبدالله خالد الجلاهمه، وأكرم محمود المصري، وشهد محمود العبيد، وذلك عن الربع الثاني من العام الحالي.

كما أعلن البنك اسم العميلة الفائزة بالسحب الشهري لحساب «الرابح» بجائزة عبارة عن 1 كيلو غرام من ذهب «بيتك» وهي: عذراء محمد الرفاعي، وذلك عن شهر يونيو.

ويقدم «بيتك» من خلال حساب «الرابح» مجموعة جوائز تصل الى 54 كلغ من الذهب، من خلال مجموعة سحوبات شهرية وربع السنوية والسنوية، تتيح الفرصة لـ23 من عملاء حساب الرابح للفوز بالجوائز التي تترواح بين 1 الى 3 كلغ من الذهب على مدى عام كامل، بالإضافة إلى السحب السنوي بجائزته الكبرى 12 كلغ من الذهب.

وتستهدف الجوائز جميع عملاء حساب «الرابح» الحاليين والجدد، الذين لا تقل رواتبهم عن 500 دينار. فعند تحويل رواتبهم إلى حساب «الرابح»، سيتمكنون من الفوز بباقة من الجوائز غير المسبوقة من خلال المشاركة في السحوبات، وهي: سحب شهري بمعدل فائز في كل سحب بـ1 كلغ من الذهب، وسحب ربع سنوي بمعدل 3 فائزين في كل سحب بـ3 كلغ من الذهب لكل فائز (ما عدا السحب الربع الأخير فهناك فائز واحد فقط). كما يجري سحب سنوي بمعدل فائز واحد يكون من نصيبه الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن 12 كلغ من ذهب «بيتك»، وبذلك يكون مجموع الفائزين 23 عميلاً، مجموع جوائزهم يصل الى 54 كلغ من الذهب.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب. وفيما يخص شروط وأحكام الجوائز والسحب، فهي ان يتم تحويل الراتب لكل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، وألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 ديناراً في نهاية كل شهر خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق السحب، حيث ان كل 50 ديناراً إضافية في الحساب تزيد فرص العميل في الربح، وبذلك يعتبر حساب «الرابح» بمزاياه وجوائزه، مناسبا للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم، وادارة حساباتهم الشخصية، مع إمكانية الادخار والاستثمار.

