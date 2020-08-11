14 مليون دينار خسائر «الامتياز» في النصف الأول

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية ان خسائر الشركة بلغت 14 مليون دينار (45.91 مليون دولار) في النصف الأول مقابل أرباح بقيمة 22.97 مليون دينار (75.32 مليون دولار) للنصف الأول من عام 2019.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تراجع النتائج خلال فترات المقارنة يعود إلى أصول المجموعة التي تأثرت بسبب انكشافها على القطاع العقاري مما أدى إلى خسائر غير مُحققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. كما يعود تراجع النتائج أيضاً إلى انخفاض قيم بعض الأسهم المُدرجة والتي نتجت عنها خسائر غير مُحققة من التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر. وسجلت الشركة خسائر بقيمة 16.86 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي البالغة 799.84 ألف دينار.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الجاري 2.86 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 22.17 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019، بتراجع نسبته 87.1%.

وحول تأثير جائحة فيروس كورونا على النتائج المالية للفترات السابقة، قالت الشركة إنه تم تسجيل خسائر انخفاض في قيمة العقارات قيد التطوير بمبلغ 1.254 مليون دينار، وتسجيل خسائر غير مُحققة من التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بمبلغ 6.643 ملايين دينار. كما انخفضت القيمة العادلة لاستثمارات المجموعة في الأوراق المالية غير المُسعرة التي تحتفظ بها «الامتياز» والمُصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر وذلك بمبلغ 8.451 ملايين دينار. وقالت الشركة إن جائحة «كورونا» لا يوجد لها تأثير على استمرارية الشركة، موضحة، أنها قامت باتخاذ بعض الإجراءات والخطوات للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي الجائحة، أبرزها الحفاظ على السيولة داخل المجموعة من خلال إدارة ومتابعة التدفقات النقدية.

