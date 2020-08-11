المضف: 17.7 مليون دينار صافي أرباح «الأهلي المتحد» في النصف الأول

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد ش. م. ك.ع عن نتائج أعماله خلال النصف الأول من عام 2020، مؤكداً قيامه باتخاذ جميع التدابير اللازمة واحتساب المخصصات الاحترازية الكافية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد بصفة عامة وعلى القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة. وبذلك بلغت أرباح البنك 17,7 مليون دينار عن فترة ستة الأشهر الأولى من عام 2020 بما يقل عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 30,3 مليون دينار وبنسبة انخفاض تبلغ 43%.

ووفقاً لتوجيهات مجلس الإدارة وسياسات الدولة، استمر البنك في التوسع في أنشطة التمويل وتقديم الدعم الكامل لقطاعات الأعمال وللعملاء المتضررين مع تطبيق معدلات الخصم المنخفضة المعدلة التي جاءت ضمن حزمة من الحوافز الحكومية لدعم الأعمال لتصب في مصلحة العملاء وتساعد في تجاوز الأزمة حيث نما إجمالي الموجودات إلى ما قيمته 4,4 مليارات دينار بنهاية النصف الأول من عام 2020 مرتفعاً بنسبة 10% عن إجمالي موجودات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 4 مليارات دينار (4.35 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 2019)، كما نمت محفظة التمويل لتصل إلى 3,1 مليارات دينار في النصف الأول من العام الحالي مرتفعة بنسبة بلغت 6,9% عن نفس الفترة من العام الماضي حين بلغت 2,9 مليار دينار وكذلك ارتفعت ودائع العملاء في النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 2,8 مليار دينار بنسبة ارتفاع قدرها 12% عن عام 2019 حيث بلغت آنذاك 2,5 مليار دينار (بلغ رصيد محفظة التمويل ورصيد ودائع العملاء 3 مليارات دينار،2.7 مليار دينار على الترتيب بنهاية ديسمبر 2019).

ومن منطلق حرص البنك على تجاوز الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتخفيف العبء عن كاهل عملائه، فقد انضم البنك لمبادرة البنوك الكويتية لتأجيل الأقساط المستحقة على العملاء لمدة ستة الأشهر دون احتساب أي أرباح أو أتعاب إضافية مع استقطاع التأثير المالي والذي بلغ 11,5 مليون دينار من حقوق المساهمين وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي حيث بلغ معدل كفاية رأس المال بعد الاستقــــطاع 14,85 % كما في 30/06/2020 متجاوزاً معدل 11 % المقرر حاليا من قبل بنك الكويت المركزي ومحتفظاً بهامش يسمح بالاستمرار في تحقيق أهداف البنك المحددة بالخطة من التوسع في التمويل وخدمات العملاء والعمليات.

ولقيام البنك باتخاذ العديد من الإجراءات التحفظية عند تصنيف التسهيلات القائمة سجلت المديونيات غير المنتظمة نسبة 1,90% في 30/06/2020 (1,3% في 31/12/2019) بنسبة تغطية جيدة للمخصصات بلغت 192,2% بعد استبعاد الضمانات.

وأفاد د. أنور المضف، رئيس مجلس الإدارة أن عام 2020 لا يعتبر عاماً عادياً حيث شهد من بدايته تحديات صحية واقتصادية نتجت عن انتشار جائحة «كوفيد- 19» المستجد فتوقفت حركة السفر وفرض حظر تدريجي على التنقل وتم إغلاق العديد من الأنشطة والمجمعات التجارية والقطاعات الأخرى بصورة مؤقتة بما أضر بمعدلات النمو بالأسواق وأضعف قوى العرض والطلب والتدفقات المالية وأسواق المال والأعمال وأسعار النفط العالمية.

وعمل البنك الأهلي المتحد على تحقيق الموائمة بين الالتزام بالاشتراطات الصحية ودفع عجلة التنمية من جهة وتحمل دوره لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وخدمتهم وتحقيق النمو من جهة أخرى ليحقق نتائج متوازنة خلال النصف الأول من عام 2020 وينضم إلى سائر البنوك الكويتية للعمل ضمن منظومة بنك الكويت المركزي لتخطى أثار الأزمة بأقل الخسائر.

وأشار د. المضف إلى أن البنك الأهلي المتحد قد استطاع أن يقوم بواجبه المجتمعي في دعم الجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال المساهمة في صندوق بنك الكويت المركزي البالغ 10 ملايين دينار لدعم جهود السلطات الصحية والأمنية الكويتية لمكافحة انتشار الوباء كما قام البنك بدوره في مساندة عملائه من خلال تأجيل مدفوعات أقساط التمويلات الاستهلاكية والمقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر لكل عملاء البنك مع إلغاء الأرباح وأية رسوم أخرى مترتبة على هذا التأجيل. وأضاف: نفخر بالالتزام الكبير الذي لمسناه من جانب إدارة وموظفي البنك الأهلي المتحد لضمان تقديم خدمات مصرفية شاملة لنبقى على تواصل دائم مع عملائنا ومجتمعنا.

و أعرب د. المضف عن جزيل الشكر والتقدير لمساهمي البنك وعملائه على ما قدموه من دعم ومساندة للبنك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما تقدم بالشكر لبنك الكويت المركزي وكافة الجهات الرقابية والصحية والأمنية، مثمنا جهود الإدارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك التي مكنت البنك من إدارة تلك الأزمة والتعامل مع تبعاتها، كما أشاد بالجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في الصفوف الأمامية بالفروع لتلبية احتياجات العملاء الملحة خلال مراحل الأزمة المختلفة.

