الحميضي: مستمرون فى تقديم خدماتنا المصرفية على مدار الساعة

مال وأعمال

أفادت جهاد الحميضي الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد بانه في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وضعنا سلامة عملائنا وموظفينا على قائمة أولوياتنا، عن طريق وضع خطة متكاملة لتمكين مواردنا البشرية من العمل عن بُعد لضمان سلامتهم واستمرار الأعمال والخدمات بالكفاءة اللازمة وكنا على تواصل مستمر وعلى مدار الساعة مع عملائنا لتقديم المشورة والدعم اللازم خاصة خلال الفترة التي توقفت فيها الأعمال واعتمدنا على منصاتنا الرقمية المتميزة والتي أثبتت جاهزيتها وكفاءتها في تقديم خدمات آمنة وملائمة أتاحت للعملاء مواصلة إنجاز معاملاتهم المصرفية دون مغادرة منازلهم، وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم والمجتمع الكويتي.

وأضافت الحميضي: نحن مستمرون فى تقديم خدماتنا المصرفية على مدار الساعة، ونحرص كل الحرص على استقبال عملائنا من خلال فروع البنك مع تطبيق أفضل الإجراءات الصحية والوقائية السليمة لكل من عملاء البنك وموظفيه ومع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية، بدأنا نشهد تحسناً في حجم الأعمال.

وأكدت الحميضي : على الرغم من جائحة «كوفيد-19» وما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي والمحلي وما سببته من تباطؤ في النمو وصعوبات لدى العديد من القطاعات، إلا أننا على ثقة كبيرة فى قدرة البنك الأهلي المتحد على التعامل مع الأزمة وتحدياتها.

واختتمت الحميضي بتقديم الشكر والامتنان لإدارة وموظفي الأهلي المتحد على ما أبدوه من تعاون وإخلاص لمواجهة التحديات التى سببتها تلك الجائحة ونود أيضا أن نطمئن عملائنا على جهوزية البنك ومتانة وضعه المالي بما سيمكنه دائما من التعامل مع مرحلة ما بعد كورونا ومواجهة التحديات التي قد تنجم عنها لاحقا.

