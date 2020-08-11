الصقر بحث مع سفير هنغاريا تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، صباح امس بمبنى الغرفة، سفير جمهورية هنغاريا لدى الكويت د. ايشتفان جيولا شوش ونائب رئيس البعثة أنا سيناشي. رحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، حيث تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بامكانات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي. مؤكداً أن الغرفة على اتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل الى نتائج ايجابية بين البلدين الصديقين. من جانبه، أعرب السفير د. ايشتفان جيولا شوش عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية، كما أشار السفير أن الغرض من هذه الزيارة هو تسليم مسودة مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة هنغاريا وغرفة تجارة وصناعة الكويت بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال في الجانبين من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد على حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في هنغاريا. وفي نهاية اللقاء، تقدم السفير بالشكر والامتنان لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حفاوة الاستقبال وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال، والدور الذي تلعبه في تحقيق الأهداف المشتركة بين الكويت وهنغاريا.

