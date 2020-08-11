بودي: 11.8 مليون دينار صافي أرباح «الخليج» في النصف الأول

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 والنصف الأول المنتهي في 30 يونيو وقد حقق البنك عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، صافي ربح قدره 11.8 مليون دينار، بانخفاض 12.2 مليون دينار او ما نسبته 51% مقارنة بصافي ربح 24 مليون دينار للنصف الأول من عام 2019. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى الانخفاض في دخل الفوائد على القروض والانخفاض في الرسوم وإيرادات العملات الأجنبية. وبالرغم من ذلك، فقد ساهم التحسن في السيولة إلى انخفاض مصروفات الفوائد بمقدار 6.3 ملايين دينار أو ما يعادل 22% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الأول من نفس العام، كما اسهمت جهود بنك الخليج الحصيفة في خفض المصروفات على تقليص مصروفات التشغيل في الربع الثاني بمقدار 4 ملايين دينار أو ما يعادل 21% عن الربع الأول من العام 2020. وصرح رئيس مجلس إدارة بنك الخليج جاسم مصطفى بودي اننا نمر جميعاً بأوقات غير مسبوقة نظرا لتداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي والقطاعات المالية. والكويت، مثلها مثل جميع البلدان الأخرى، تأثرت بالوباء. ولذلك فقد اتخذ بنك الكويت المركزي تدابير عدة لدعم الاقتصاد، حيث قام بخفض سعر الخصم بنسبة 125 نقطة أساس في مارس بهدف تعافي وتوفير التدفقات النقدية لعملاء الخدمات المصرفية للشركات. كما قام بتخفيض الحد الأدنى من المتطلبات الرقابية فيما يخص نسب رأس المال الرقابي ومستويات السيولة. وعلاوةً على ذلك، وافقت البنوك الكويتية على تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر لجميع عملاء الخدمات المصرفية الشخصية، وإعطاء الخيار لعملاء الخدمات المصرفية للشركات بتأجيل أقساطها في الفترة ما بين شهر أبريل وشهر سبتمبر. و أخيرًا، قدمت الحكومة خطة جديدة لكل من عملاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم احتياجاتهم من التدفقات النقدية حتى نهاية العام 2020».

وفيما يتعلق بخصوص القضايا المثارة حاليا والمتعلقة بشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت، علق بودي قائلا: «نود أن نؤكد بأن بنك الخليج حريص على القيام بدوره كجزء من القطاع المصرفي الكويتي بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة إلى وحدة التحريات المالية كما نؤكد التزامنا التام بتطبيق قوانين وتوجيهات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص والالتزام بالقانون 106/2013 المتعلق بغسل الأموال». والجدير بالذكر أن لدى البنك وحدة مستقلة متخصصة في مكافحة غسل الأموال، كما يحظى جميع موظفي البنك على التدريب المستمر فيما يختص بالتعامل مع العمليات المشبوهة وغير المشروعة. وأضاف بودي: «نقدر الدور الحيوي لبنك الكويت المركزي وحرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وحماية النظام المصرفي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال».

شكر وتقدير

واختتم بودي تصريحه بالشكر إلى كل من أسهم في هذه النتائج خلال هذه الأوقات العصيبة، وقال: أخص بالشكر مساهمينا لثقتهم الدائمة وفريق العمل لدى الخليج لجهودهم وتفانيهم في العمل، وإلى بنك الكويت المركزي على جهودهم الاستثنائية في دعم القطاع المصرفي وكذلك اشكر عملاءنا على ولائهم، خاصة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة».

