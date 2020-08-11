«الوطني»: %1 انكماشاً في الناتج المحلي بالربع الأول مع ضعف الأنشطة الاقتصادية

مال وأعمال

اشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان أحدث بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء كشفت عن استمرار انكماش الاقتصاد الكويتي للربع الثاني على التوالي. إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من عام 2020 انخفاضاً بنسبة 1.0%، على أساس سنوي، بعد انخفاض معدل النمو في الربع الرابع من عام 2019 بنسبة 1.1% على أساس سنوي. وزاد الوطني ان تراجع أنشطة الأعمال في مارس على خلفية جائحة كوفيد -19 ساهم في زيادة الأوضاع سوءاً، إذ انخفض الناتج المحلي الاجمالي على أساس ربع سنوي بنسبة 2.5% فيما يعد أبطأ معدل نمو يسجله الاقتصاد الكويتي منذ الربع الأول من عام 2019. وكان الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي انعكاسا لتراجع نشاط القطاع غير النفطي (-3.5% على أساس سنوي، -5.4% على أساس ربع سنوي). وفي المقابل، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي (+1.2% على أساس سنوي، +0.1% على أساس ربع سنوي)، وبلغت مساهماتهما النسبية للنمو الإجمالي -1.6% و +0.6%، على التوالي.

ضعف النشاط غير النفطي

بلغ المعدل السنوي لانكماش النشاط غير النفطي أشد مستوياته على مدار ثمان فترات ربع سنوية من البيانات المنشورة. وعلى الأرجح، بدأ النشاط التجاري في التراجع خلال شهر مارس بعد صدور اوامر للموظفين للبقاء في منازلهم وقيام الحكومة بفرض إجراءات حظر التجول الجزئي في إطار جهودها لاحتواء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في الكويت.

وسجلت العديد من القطاعات الفرعية تراجعاً في معدل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الإدارة العامة والدفاع (-5.9% على أساس سنوي)، والوساطة المالية والتأمين (-0.5% على أساس سنوي)، والتعليم (-17.2% على أساس سنوي) والاتصالات (-12.2% على أساس سنوي).

وكان تراجع أداء الإدارة العامة والدفاع مفاجئاً نظراً لأن إنتاج الإدارة العامة يتسم بالثبات وعادة ما يتخذ النمو اتجاه تصاعدياً. في المقابل، سجلت قطاعات الصناعات التحويلية (+3.8% على أساس سنوي)، وتجارة الجملة والتجزئة (+10.2% على أساس سنوي) و «الخدمات الأخرى» (بما في ذلك الأنشطة العقارية) (+1.2% على أساس سنوي) نمو معدل مساهمتها تجاه الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعام السابق.

نمو نشاط النفطي

ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019 بنسبة 1.2% على أساس سنوي. ويتسق ذلك مع الزيادة السنوية في إنتاج النفط الخام خلال الفترة ذاتها (+1.1% على أساس سنوي)، إذ تم رفع الإنتاج من 2.71 مليون برميل يومياً إلى 2.74 مليون برميل يومياً، في المتوسط، وفقاً للمصادر الرسمية.

وشهد شهر مارس وصول الإنتاج إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أربع سنوات تقريباً، إذ بلغ 2.9 مليون برميل يومياً بعد حل اتفاق الأوبك وحلفائها، والذي ترك الحرية للمنتجين لتحديد كمية الإنتاج الخاصة بكل منهم.

وبمقارنة الربع الأول من عام 2020 بالربع الرابع من عام 2019، نلحظ أن زيادة انتاج النفط بنسبة 2.2% على أساس ربع سنوي لم تنعكس على الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي، إذ كان معدل النمو هامشياً بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي. ونظراً لكون تلك البيانات أولية ومن المتوقع مراجعتها مرة أخرى.

الربع الثاني

وفي الأمد القريب، فمن شبه المؤكد أن ينخفض النمو غير النفطي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من عام 2020 نظرا لتأثره بإجراءات الحظر الشامل والذي تم فرضه في شهر مايو ولم يتم تخفيفه إلا في شهر يونيو نظراً لارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. وبالنظر إلى التأثيرات الاقتصادية التي شهدتها بعض الاقتصادات المتقدمة، والتي أعلنت بياناتها الاقتصادية عن فترة الربع الثاني، نتوقع أن يكون الانخفاض حادًا للغاية وان يتخطى نسبة -3.5% المسجلة في الربع الأول.

وهو الأمر المتوقع بالنظر إلى إغلاق أنشطة الأعمال إلى حد كبير، وبقاء الموظفين في منازلهم أو تسريحهم، واقتصار الاستهلاك المحلي في الغالب على المواد الغذائية والضروريات، إضافة إلى تعليق النفقات الرأسمالية للحكومة. كما انه في ظل عودة تطبيق اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض معدلات الإنتاج في مايو ويونيو، تم تقليص إنتاج النفط بشدة. لذلك فانه من المتوقع أن يعكس معدل النمو الكلي تراجع نمو كلا من القطاعين النفطي وغير النفطي.

