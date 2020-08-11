«بوبيان» دشَّن برنامجه الصحي

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق «برنامج بوبيان الصحي» الخاص بموظفي البنك والذي يتضمن مجموعة من المحاضرات في مختلف النواحي الصحية التى تهم الموظفين وعائلاتهم لاسيما في ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم والكويت بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد. وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد ان إطلاق البرنامج « يأتي في إطار حرص إدارة البنك على سلامة وصحة موظفينا وعائلاتهم» موضحاً أن ابرز ما يميز البرنامج مواكبته للتطورات الاخيرة من خلال استخدام قنوات التواصل الرقمية والتواصل عن بعد.

واضاف ان البرنامج الذي يشارك فيه مجموعة مميزة من المتخصصين يتضمن العديد من الجوانب الهامة التى ترتبط بصورة مباشرة بالظروف الحالية التى نعيشها كالجوانب النفسية والاجتماعية- التغذية السليمة- تقوية المناعة- الرياضة واللياقة البدينة- أسلوب الحياة الافضل- بجانب الامور الصحية التى تهم المرأة وغيرها.

