الحكومة: لم نصدر قراراً يمس جيب المواطنين

الأولى

نفى وزير المالية براك الشيتان ما يتم تداوله بشأن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لوقف الترقيات السنوية للموظفين، مؤكداً أنه لا مساس بجيب المواطنين والموظفين في ميزانية الدولة الحالية والمقبلة.

وأوضح أن ما يتم تداوله مجرد أفكار ومقترحات تداولها مجلس الوزراء وكلف الوزارة التنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية كلا فيما يخصه.

وأكد الشيتان الحرص على حماية الأموال العامة ودعم الكفاءات الكويتية في جميع المناصب المالية والاستثمارية، مضيفاً أنه لم يصدر عن وزارة المالية أي تعليمات أو تقديرات بشأن الموازنة العامة للدولة المقبلة والتي ستقدم للحكومة خلال سبتمبر المقبل.

وقطع بأنه لا مساس بالدعوم ايضا، منوها أن رواتب الموظفين وحقوق العاملين محفوظة. وقال الشيتان ان الحكومة تتبع نهج مكافحة الفساد وديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.

من جهة أخرى أعلن وكيل وزارة الشؤون عبد العزيز شعيب، ان آخر موعد لاستقبال طلبات كويتيون بلا رواتب المتضررين من جائحة كورونا، هو بعد غد الخميس 13 الحالي.

وأهاب في تصريح صحافي، بشريحة كويتيون بلا رواتب التقدم للتسجيل بالمنصة قبل انتهاء الفترة المحددة حتى يتسنى للجنة المعنية الانتهاء من حصر الطلبات وتصنيفها وتزويد كل جهة حكومية بما يدخل في اختصاصها لمعالجتها وفقاً للقوانين.

وأشار شعيب إلى أنه وفي إطار سعي الوزارة للانتهاء من بحث حالات كويتيون بلا رواتب فقد سبق لها أن بادرت بإنشاء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات المواطنين الذين تضرروا من تعطل إجراءاتهم الإدارية في إنهاء إجراءات التعاقد أو انقطاع بدل البطالة أو عدم استكمال إجراءات التعيين بسبب وقف العمل في الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف عن ان المنصة الالكترونية استقبلت ( 4726 ) طلبا حتى امس وان الوزارة شكلت لجنة تضم عدة جهات حكومية لبحث هذه الطلبات بعد يوم الخميس المقبل. من جانب آخر، اعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بدء استقبال فتح ملفات جديدة لعدد من الاعاقات، مبينة انها تشمل الحركية والجسدية للاطفال دون 12 سنة والذهنية للكبار فوق 12 سنة على ان يتم اخذ موعد الحضور عن طريق منصة متى مع ضرورة احضار تقرير طبي من مستشفى حكومي وصورة للبطاقة المدنية سارية المفعول.