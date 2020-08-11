النواب: لا منطق ولا لون ولا طعم لقرارات الحظر وإجراءات الحكومة لدعم القطاع الخاص بطيئة

الأولى

تصاعدت الانتقادات النيابية تجاه ضعف تعامل الحكومة الاقتصادي مع جائحة كورونا، وسط دعوات لاجراء حوار مع قطاع الصحة العامة من اجل الاندماج مع الواقع ومراعاة الانعكاسات النفسية والاقتصادية والاسرية للازمة، وسط تقديم اقتراحات نيابية من اجل احداث فارق في واقع التعامل مع ازمة كورونا.

وفي هذا الصدد اعلن النائب احمد الفضل عن تقدمه باقتراح برغبة وآخر بقانون لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، لافتا إلى ان على هيئة القوى العاملة استصدار قرار عبر مجلس الوزراء يعفي الشركات من دفع الاجور كاملة للعمالة بعد توقيع كل من رب العمل والعامل على ما يفيد رضا الطرف الثاني بالتخفيض.

واتاح الاقتراح للقوى العاملة ان تضع حدا ادنى للتخفيض بحسب قطاع العمل. وقال في تصريح له امس: بالنسبة للوضع العام في الشركات فالاقتراح بقانون يضع خطوات متدرجة يجب اتباعها قبل المساس برواتب منها قطع كل المصاريف غير الضرورية ثم التوجه للرواتب العالية وبعدها يتم التعامل مع الرواتب الاقل، مشيرا إلى ان هذه المواد تأتي تعديلا على قانون العمل بالقطاع الاهلي وتسمح بتعديل اوضاع العاملين في الاحوال الاستثنائية كالتي نعيشها الان. واضاف الفضل: ارجو من مجلس الوزراء اتخاذ قرار قبل نهاية الاسبوع الحالي استشعارا منه بمعاناة المتضررين.

ولفت الفضل إلى وجوب عودة اصحاب الاعمال لممارسة انشطتهم واعمالهم، فالناس تعاني من الديون، وهناك اكثر من 15 في المئة من اصحاب الاعمال اغلقوا اعمالهم أو على مقربة من ذلك، وسيرجعون للمساعدات الحكومية أو للتوظيف، واي دينار يدفع اليوم اوفر مما سيدفع مستقبلا.

واشار إلى ان: موضوع العدوى يتوقف على سلوك البشر، ونحن متجهون إلى المناعة المجتمعية ولا طريق اخر لها، ولا مبرر للخوف من التجمعات لان مجمع الافنيوز مكتظ بالناس، ولم تزد العدوى وهذا يعني انها لن تزداد لاسباب اخرى، والمرجو هو العقل والحكمة من السلطات الصحية وعليها الاندماج في الواقع وعدم الاكتفاء بقرارات الورق الجامدة.

وحذر الفضل من الوصول إلى مرحلة صدور قرارات يرمي بها الناس عرض الحائط، قائلا: لا منطق ولا لون ولا طعم لقرارات الحظر ومخاوف الصحة العامة، وان اردت ان تطاع فاطلب المستطاع، ويكفي حجرا على الشعب اكثر من 6 شهور.

بدوره، طالب النائب محمد الدلال وزير المالية بتزويده بالقرارات الصادرة عن البنك المركزي وبقية البنوك لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن دعم القطاع الخاص وذلك عبر سؤال برلماني من اجل الوقوف على بطء الاجراءات الحكومية.

واوضح الدلال انه تقدم بسؤال برلماني لتتبع مدى تفاعل البنوك مع طلبات افراد ومؤسسات القطاع الخاص لأخذ تمويل ميسر أو قروض لمعالجة تداعيات وباء فيروس كورونا وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

من جهته، دعا النائب علي الدقباسي إلى اصدار قرار حكومي يعالج مشكلة الكويتيين بلا رواتب ويوجد فرص عمل اكثر وحلولا لمشكلة تعطيل مصالح الناس، لافتا إلى ان هناك كثيرين تعطلت مصالحهم ولحق بهم الضرر، ومطلوب حسم الملفات العالقة وعدم التأجيل الذي ارهق الدولة والمجتمع.