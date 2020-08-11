13.4 مليار دينار قروض المواطنين والمقيمين

الأولى

تواصل البنوك المحلية دورها المحوري والاستراتيجي، في دعم الاقتصاد المحلي، بالرغم من تداعيات كورونا.

فوفقاً لاحصائية رسمية أصدرها البنك المركزي، فقد شهدت القروض الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين والمقيمين ارتفاعاً بحدود 400 مليون دينار،على أساس نصف سنوي بنهاية يونيو 2020، بالغة 13.4 مليار دينار موزعة على 1.47 مليار دينار للقروض الاستهلاكية، و 11.93 ملياراً للقروض المقسطة، مقابل 13 ملياراً بنهاية يونيو من العام الماضي 2019. وعلى المستوى القطاعي، ارتفعت القروض الموجهة في قطاع التجارة من 3.4 مليارات الى 3.7 مليارات، فيما ارتفعت التسهيلات التطوع للراغبين للتجربة وفق اشتراطات معينة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 687 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400 في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 482 حالة. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 509 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 64028 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند أن حالات الإصابة الـ 687 السابقة تضمنت 443 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 64?48 في المئة و244 حالة لغير الكويتيين بنسبة 35?52 في المئة.

وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 168 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و168 في منطقة الجهراء الصحية و147 في منطقة الفروانية الصحية و117 في منطقة حولي الصحية و87 في منطقة العاصمة الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7890 حالة. وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 3450 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 535803.