وزير الداخلية: قبول ضباط الاختصاص سبتمبر المقبل

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دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح النائب شعيب المويزري الى الرد على الاستيضاح الذي تقدم به بشأن محاور الاستجواب. وقال الصالح في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: «الأخ النائب شعيب المويزري انتظر ردك على الاستيضاح».

وأكد الصالح أن قبول ضباط الاختصاص سيكون في شهر سبتمبر المقبل كما كان مقررا له، مشيراً الى أن البطاقة المدنية الالكترونية «هويتي» هي بديل حالي معتمد في الجهات الحكومية.

وأوضح الصالح ان واقعة هروب الوافدين حدثت في أغسطس وأكتوبر من العام 2019 وتم أول من أمس إلقاء القبض على الموظف المرتشي.