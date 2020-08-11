السماح بدخول أقارب الكويتيين

الأولى

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميماً الى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول الـ31 المحظورة الى البلاد اذا كانت لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى.

وقال مدير الادارة يوسف الفوزان: يسمح بالسفر الى الكويت من الدول المحظورة للركاب غير الكويتيين الذين لديهم صلة قرابة مع كويتي من الدرجة الأولى أب - أم - زوج - زوجة - أبناء، وكذلك العمالة المنزلية المرافقة للكفيل شريطة صلاحية الاقامة، وفي حالة وفاة الكفيل خارج البلاد يسمح للعمالة المنزلية بالدخول الى الكويت.

ولفت الفوزان الى أن الطيران المدني يقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية بشكل متواصل وهناك نشرات تتم ترجمتها وتعقيم يومي لمطار الكويت الدولي، حيث تتم دراسة القرارات واعادة تقييمها حسب الوضع الصحي العالمي. وشدد على أن جميع الاجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات مطبقة بمطار الكويت وداخل الطائرات بشكل صارم.