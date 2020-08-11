الكويت تطلب إدراجها ضمن خطة التجارب السريرية للقاحات «كورونا»

الأولى

كشفت مصادر صحية لـ«النهار» عن اتصالات وترتيبات تجرى بين وزارة الصحة وعدد من الشركات الطبية والجامعات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتضمين الكويت ضمن خطة تطبيق التجارب السريرية لعدد من اللقاحات المكتشفة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر ان هناك قرابة 8 لقاحات وصلت الى مراحل متطورة من التجارب والتي سيتم اختيار الأكفأ منها بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية لاجراء التجارب السريرية عليها في البلاد، مشيرا الى أن تحديد الفئة المستهدفة سيتم عبر فتح باب المقدمة للقطاع الصناعي من 1.9 إلى أكثر من ملياري دينار بنهاية النصف الأول. كما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع العقاري بواقع 700 مليون، خلال الفترة المشار اليها من 8.6 مليارات بنهاية 2019 الى 9.1 مليارات بنهاية يونيو 2020.

وتركز تمويلات البنوك على العملاء المتضررين من «كورونا»، حيث شكل التمويل الممنوح للقطاعات المتضررة 80% من اجمالي التمويل الممنوح بالغا 2.16 مليار دينار.