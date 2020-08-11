كاتي بيري وزوجها يستعدان للسفر لأستراليا

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يبدو أن المغنية والنجمة الأميركية كاتي بيري، قد استعدت لاستقبال مولودهما الأول خلال الفترة المقبلة، حيث أكد بلوم أنهما اتفقا على السفر لأستراليا من أجل وضع مولودهما هناك.

كما أضاف احد المصادر أن كاتي بيري ترى أن الزواج من بلوم سيكون مناسبا جدا في العام المقبل 2021.

وكانت المغنية الشهيرة كاتى بيرى، قد ظهرت فى فيديو لطيف، وهى ترقص بجانب سيارة يقودها خطيبها أورلاندو بلوم، وتظهر بطنها المنتفخة بشدة، وهى على بعد أيام فقط من الولادة. وأثبتت كاتي بيري أنها ليست مستعدة للتعامل مع الأمر بسهولة حتى الآن، حيث عرضت حركات رقصها بينما كان خطيبها يقودها السيارة بجانبها في تحد فيروسي، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

النجمة العالمية التي ترشحت لجائزة غرامي 13 مرة، البالغة من العمر 35 عاما، كشفت عن بطنها المنتفخ بشدة، وهي بببدلة رياضية. وارتدت كاتى بيرى كمامة طبية لحماية نفسها خلال جائحة فيروس كورونا، وبدت متألقة فى الفيديو الطريف، من جهة أخرى، حيث نشر احد المواقع صورة للنجمة كاتي بيري وهي تشعر بالتعب والارهاق في محل مستلزمات الأطفال، حيث تظهرها الصورة وهي تفرد جسدها على كرسى رافعة قدميها، ويبدو أنها مع اقتراب موعد الولادة تتثاقل حركتها، ونشرت كاتي الصورة على حسابها بموقع انستغرام ونالت الصورة 1.7 مليون اعجاب. يذكر أن كاتي بيري البالغة من العمر 35 عاما طرحت في منتصف الشهر الماضي أغنية «Smile»، وهي واحدة من أغنيات ألبومها الجديد الذي يترقب طرحه عددا كبيرا من محبي وعشاقي الموسيقى من مختلف الأعمار، حيث استطاعت كاتي بيري التى تنتظر مولودها الأول أن توفق بين هذه الفترة الصعبة «فترة الحمل» وتقديمها أعمال فنية مميزة وتستكمل تنفيذ البومها الجديد وكأن كاتي بيري ترفع شعار أنها قادرة على القيام بكل الأدوار في نفس الوقت.

