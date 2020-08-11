عبدالله السدحان: من الصعب تحقيق العمل الكوميدي

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أكد الفنان القدير عبدالله السدحان ان الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا قد اوقف تصوير المسلسل الكوميدي «الديك الازرق» وانه سيتم مزاولة التصوير عندما تتوفر الامور المساعدة على استكمال التصوير خاصة في ظل حظر الطيران بين الدول كنوع من الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار «كورونا» وايضا تواجد الفنانين السعوديين في مصر للتصوير او العكس تواجد الفنانين المصريين في الرياض ويتناول «الديك الأزرق» العديدَ من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي وهو من تأليف وإخراج هاني كمال جاء ذلك خلال مقابلته مع برنامج «ليالي الكويت» وقدمها كل من غادة الرزوقي وعبدالله الطراح.

وقال ايضا: لم يتبق من تصوير المشاهد في العمل الا 25 % وفي المستقبل سوف نرى ماهي الترتيبات القادمة خاصة ان العمل يعتبر مشتركاً مع نجوم مصر مثل بيومي فؤاد وشيماء سيف واخرين، واما انطباعه عن مسلسل «كسرة ظهر» قال: وجدت القبول والرضا خاصة في ظل شخصيتين اديتهما وهما الغني والشحاذ.

وقال ايضا: عندما يعرض السيناريو فانني ارسمه مع نفسي ويحصل ان اناقش المخرج على تلك الشخصية التي تعطي الاطار الكامل للمشاهد من خلال المظهر واللبس.

وبسؤاله عن الكوميديا وواقعها الحالي قال: الكوميديا صعبة جدا ومن الصعب ان ترسم ذلك على المشاهد الذي يتابع خاصة في ظل وجود تطبيقات الكترونية والسوشيل ميديا» واقبال الناس عليها ومتابعة شخصيات تؤدي هذا الجانب ومن الصعب ايضا ان تحقق العمل الكوميدي بمعناه الصحيح لانها تعتمد على النص والموقف وقدرة الممثل على الابداع وايضا القدرة على تجسيد الشخصية وان العملية ليست طالما انني فنان كوميدي فانني استطيع اضحاك المشاهد فهذا الزمان انتهى.

