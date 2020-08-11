loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

أكد أنه سيتم تصوير باقي مشاهد «الديك الأزرق» حالما تسمح الظروف

عبدالله السدحان: من الصعب تحقيق العمل الكوميدي

مشاري حامد
مقالات أخرى للكاتب
الثلاثاء 11 أغسطس 2020

أكد الفنان القدير عبدالله السدحان ان الظروف الحالية من انتشار وباء كورونا قد اوقف تصوير المسلسل الكوميدي «الديك الازرق» وانه سيتم مزاولة التصوير عندما تتوفر الامور المساعدة على استكمال التصوير خاصة في ظل حظر الطيران بين الدول كنوع من الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار «كورونا» وايضا تواجد الفنانين السعوديين في مصر للتصوير او العكس تواجد الفنانين المصريين في الرياض ويتناول «الديك الأزرق» العديدَ من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي وهو من تأليف وإخراج هاني كمال جاء ذلك خلال مقابلته مع برنامج «ليالي الكويت» وقدمها كل من غادة الرزوقي وعبدالله الطراح.
وقال ايضا: لم يتبق من تصوير المشاهد في العمل الا 25 % وفي المستقبل سوف نرى ماهي الترتيبات القادمة خاصة ان العمل يعتبر مشتركاً مع نجوم مصر مثل بيومي فؤاد وشيماء سيف واخرين، واما انطباعه عن مسلسل «كسرة ظهر» قال: وجدت القبول والرضا خاصة في ظل شخصيتين اديتهما وهما الغني والشحاذ.
وقال ايضا: عندما يعرض السيناريو فانني ارسمه مع نفسي ويحصل ان اناقش المخرج على تلك الشخصية التي تعطي الاطار الكامل للمشاهد من خلال المظهر واللبس.
وبسؤاله عن الكوميديا وواقعها الحالي قال: الكوميديا صعبة جدا ومن الصعب ان ترسم ذلك على المشاهد الذي يتابع خاصة في ظل وجود تطبيقات الكترونية والسوشيل ميديا» واقبال الناس عليها ومتابعة شخصيات تؤدي هذا الجانب ومن الصعب ايضا ان تحقق العمل الكوميدي بمعناه الصحيح لانها تعتمد على النص والموقف وقدرة الممثل على الابداع وايضا القدرة على تجسيد الشخصية وان العملية ليست طالما انني فنان كوميدي فانني استطيع اضحاك المشاهد فهذا الزمان انتهى.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة