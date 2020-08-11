نجل أميتاب باتشان يشكر جمهوره بعد تعافي والده من «كورونا»

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حرص أبهيشيك باتشان، نجل أميتاب باتشان، على شكر جمهوره وكل من دعا له وصلى من أجل شفائه.

وكتب أبهيشيك عبر تويتر «أشكركم جميعا على دعواتكم».

كان أبهيشيك كتب منذ يومين، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات «تويتر»: «الوعد هو وعد.. هذا المساء تم اختباري من فيروس كورونا والنتيجة سلبية، لقد قلت لكم أصدقائي اني سأهزمه.. شكرا لكل صلاواتكم لي ولعائلتي، امتناني للأطباء وللطاقم.. لكل ما قمتم به.. شكرا».

وكتب «باتشان» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلنا اجراءه تحليلا جديدا لفيروس كورونا، وتم ثبوت سلبية العينة، وبالتالي سيغادر المستشفى وسيعود الى منزله، على أن يفرض حجرا صحيا داخل غرفته.ووجه نجم السينما الهندية، تحية شكر للطقم الطبي والتمريض الذي اعتنى به عناية ممتازة، حسب تعبيره، فضلا عن دعوات المحبين والمعجبين والأصدقاء التي وصلته وجعلته يشهد مثل هذا اليوم.

