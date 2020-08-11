ياسمين صبري تشع أناقة بالأصفر في أحدث ظهور

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خضعت الفنانة المصرية ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة، وحرصت على مشاركة متابعيها بلقطات منها، ظهرت فيها بطلة لافتة، اشعت فيها أناقة.

ياسمين ظهرت في الصور مرتدية بنطلونا أصفر، ونسقت معه قميصا كحلي اللون، متزينة باكسسوارات لافتة، مسدلة شعرها بشكل ضاعف طلتها جاذبية وأنوثة، وهي الطلة التي لاقت اعجاب متابعيها.

ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

