انهيار الحكومة اللبنانية.. والاستقالات البرلمانية تتوالى

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بيروت – الوكالات: انهارت حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب مع توالي الاستقالات في صفوفها في حين يستعد النواب للاجهاز عليها يوم الخميس في جلسة برلمانية على وقع توتر سببه انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف خسائر بشرية بالجملة ودمارا واسعا في العاصمة اللبنانية التي شهدت ليلة ثانية من المواجهات العنيفة وسط دعوات الى انتفاضة مستمرة ضد المنظومة السياسية في البلاد برمتها.

وقدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم، استقالتها من الحكومة الى رئيس الوزراء حسان دياب، لتلحق بوزيرة الاعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار في حين قالت مصادر لبنانية ان وزير المالية غازي وزني تقدم هو الاخر باستقالته. وقالت نجم انها قدمت استقالتها «بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات» التي تضرب العاصمة منذ يومين. كما أعلن نائب جديد، امس استقالته من منصبه في البرلمان اللبناني، ليكون بذلك سابع نائب يقدم استقالته، في حين قدم عضو المجلس البلدي في بيروت استقالته.

وفي وقت قدم النائب هنري الحلو، قدم كتاب استقالته الى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر. ويشغل حلو منصبه نائبا عن دائرتي بعبدا وعالية منذ اعلام 2003، وهو عضو في «اللقاء الديموقراطي» الذي يترأسه السياسي الدرزي وليد جنبلاط. والسبت قدم 6 نواب استقالتهم من البرلمان اللبناني، عقب انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، من بينهم 3 نواب من حزب الكتائب، فضلا عن النائبة المستقلة بولا يعقوبيان، ومروان حمادة المقرب من جنبلاط، ونعمة أفرام.

لكن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قال ان «الاستقالة كان يمكن أن تحصل لحظة وقوع الكارثة، وكانت حتمية وقتها لكن بعد مرور هذا الوقت الاستقالة اليوم تعني الهروب من المسؤولية. يأتي هذا بينما تشير الأنباء الى نية وزير الاقتصاد راوول نعمة الاستقالة أيضاً.

وأفادت وسائل اعلام محلية عن محاولة رئيس الحكومة حسان دياب دعوة الوزراء الى التريث في استقالاتهم. وفي حال استقال ثمانية وزراء من أصل 20 يشكلون مجلس الوزراء، تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة. وقال مصدر حكومي ان دياب اجتمع مع عدد من الوزراء، بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع. وذكرت وسائل اعلام لبنانية أن قرارا اتخذ باسقاط الحكومة يوم الخميس القادم في البرلمان.

في غضون ذلك قال محافظ بيروت ان حصيلة القتلى جراء الانفجار الضخم الذي ضرب العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي تجاوز 200 شخص. وأُصيب آلاف آخرون، كما لا يزال كثيرون مفقودين بعد الانفجار الذي حدث بمخزن يحتوي على ألفي طن من نترات الأمونيوم. وقال محافظ بيروت، مروان عبود، ان عددا كبيرا من العمال الأجانب وسائقي الشاحنات لا يزال مفقودا، ويعتقد أنهم قتلوا في الانفجار. وكانت الحكومة السورية قد قالت ان حوالي 45 من مواطنيها قُتلوا في الانفجار.

الى ذلك شهد وسط بيروت ليل الأحد الاثنين مواجهات بين ناشطين والقوى الأمنية بعد محاولة المحتجين الوصول الى مقر البرلمان، وندد المحتجون اللبنانيون بما وصفوه بالاهمال والفساد في ادارات الدولة ومؤسساتها، مطالبين باجراء تحقيق فوري لكشف أسباب الانفجار وملابساته، كما شهدت ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت تجمعا للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار المرفأ، واستقالة حكومة حسان دياب واجراء انتخابات برلمانية مبكرة. ودعا لبنانيون الى انتفاضة لا تتوقف للاطاحة بزعمائهم السياسيين وسط غضب عام جراء الانفجار المدمر.

