300 مليون دولار «بلا شروط» للشعب اللبناني

عربيات ودوليات

عواصم – الوكالات: تعهد مؤتمر المانحين بمساعدات عاجلة للبنان تقارب 300 مليون دولار كي يتجاوز تداعيات انفجار مرفأ بيروت، لكنه أكد أن المساعدات ستمر عبر الأمم المتحدة، كما أنه ربط أي دعم مالي في المستقبل بالاصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون.

وقالت الرئاسية الفرنسية في بيان غقب المؤتمر الذي نظمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالشراكة مع الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، وشارك فيه العديد من قادة الدول بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان المشاركين في المؤتمر تعهدوا بتقديم 252 مليون يورو (298 مليون دولار) تشمل 30 مليون يورو مقدمة من فرنسا مستضيفة المؤتمر، ويستهدف هذا الدعم المالي الاغاثة المستعجلة التي تشمل توفير الدواء والغذاء، بالاضافة الى السكن والمدارس.

وقال بيان الايليزيه ان هذه التعهدات لن تكون مشروطة باصلاحات سياسية أو مؤسسية، وأضاف أن تعهدات أخرى متعلقة بالدعم طويل الأمد ستعتمد على تغييرات تنفذها السلطات اللبنانية. وقال البيان الختامي للمؤتمر ان الدول والمنظمات المشاركة فيه اتفقت على حشد موارد مهمة خلال الأيام والأسابيع التالية.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على مساعدات سريعة وكافية تحت قيادة الأمم المتحدة تُسلّم مباشرة للشعب اللبناني وفي اطار الشفافية ويأتي ذلك في ظل الريبة التي تتعامل بها معظم الدول الغربية مع حكومة حسان دياب التي يصفها بعض معارضيها بأنها حكومة حزب الله.

وعبر البيان عن استعداد الأطراف المانحة للمساعدات عن استعدادها لدعم النهوض الاقتصادي والمالي للبنان، لكنه أكد أن ذلك يستدعي التزام السلطات اللبنانية بالقيام سريعا بالاجراءات والاصلاحات التي يطالب بها اللبنانيون. وبعد أن وعدوا بأنهم لن يخذلوا الشعب اللبناني، أكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة القيام بتحقيق محايد ومستقل وموثوق به بشأن انفجار مرفأ الذي وقع الثلاثاء الماضي، وخلف خسائر كبيرة قدرت بنحو 10 مليارات دولار.

من جهته حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحكومة اللبنانية على اجراء تحقيق «كامل وشفاف» في انفجار مرفأ بيروت، بحسب بيان للبيت الابيض عن مشاركته في المؤتمر. وقال البيت الأبيض ان «الرئيس ترامب أعاد تأكيد استعداد ورغبة الولايات المتحدة في مواصلة توفير المساعدة لشعب لبنان». وتابع بيان الرئاسة الأميركية أن ترامب «اتفق مع القادة الآخرين على ضرورة تنسيق الاستجابة الدولية بشكل وثيق». كما حض «الحكومة اللبنانية على اجراء تحقيق كامل وشفاف»، لافتا الى «استعداد الولايات المتحدة للمساعدة فيه».

ودعا ترامب الى الهدوء في لبنان مع اقراره بـ«مشروعية الدعوات التي اطلقها المتظاهرون السلميون الى الشفافية والاصلاحات وتحمل المسؤوليات»، بحسب البيان. وقال الرئيس الأميركي للصحافيين ان بلاده ستقدم مساعدة مالية كبيرة للبنان، لكنه أحجم عن تقديم أرقام.

