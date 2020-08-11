العراق: احتجاجات الكهرباء تعود إلى بغداد والجنوب

عربيات ودوليات

اغلق عشرات المتظاهرين جسر السنك وسط العاصمة العراقية بغداد؛ احتجاجا على سوء الخدمات، وللمطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، كما شهدت مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار) احتجاجات واقتحاما لمبنى المحافظة. وتجددت الاحتجاجات في بغداد مع أول يوم لعودة الدوام الرسمي بعد عطلة عيد الأضحى للمطالبة بدفع رواتب أصحاب العقود الذين لم يتسلموا رواتبهم بسب الأزمة المالية التي تعيشها البلاد. وتستمر المظاهرات في بغداد وفي مدن وسط وجنوب البلاد للمطالبة بالاصلاح الشامل ومكافحة الفساد.

وأفاد مصدر محلي عراقي بتجمع متظاهرين عند محيط مبنى ديوان محافظة ذي قار في مدينة الناصرية (جنوبي العراق) للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين. وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي للضغط من أجل اقالة المسؤولين في المحافظة. وقال ان عشرات المتظاهرين في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ (جنوب مدينة الناصرية) أغلقوا مقار حكومية، وقطعوا طرقا رئيسية فيها، للمطالبة باقالة مدير الناحية ومديري الدوائر الخدمية فيها، على خلفية تردي الخدمات وسوء الادارة.

وذكر شهود عيان أن المئات من أهالي قضاء الفهود في ذي قار وصلوا الى الناصرية، واقتحموا مبنى المحافظة، بسبب تردي الخدمات، ومنها الطاقة الكهربائية. وأوضح الشهود أن المظاهرة نظمتها العشائر في ناحية الفهود، وردد المشاركون فيها شعارات تندد بتراجع الخدمات، وتتهم مسؤولي المحافظة بالفساد وسوء الادارة.

