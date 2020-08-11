الكاظمي: انفجار بيروت درس عميق عن خطورة الصراع السياسي

عربيات ودوليات

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى مشروع دولي يساعد اللبنانيين على اعادة تقييم تجربتهم السياسية مقروناً بمبادرة دعم لاقتصادهم. وقال الكاظمي خلال المؤتمر الدولي الخاص بتقديم الدعم للشعب اللبناني والذي عقد عبر دائرة تلفزيونية وشارك فيه عدد من قادة دول العالم ان «هذا الاجتماع يعقد في لحظة انسانية عصيبة للوقوف موحدين الى جانب شعب لبنان. لبنان حالة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، ونموذج للتسامح والتعدد والقبول بالآخر، للوقوف معه في محنته التي هي محنتنا جميعاً ونعزّي عوائل الضحايا ونتمنى الشفاء للمصابين».

ورأى الكاظمي ان فاجعة بيروت هي درس عميق ومشترك عن خطورة الصراع السياسي الداخلي والاقليمي والدولي في المنطقة.

واشار الى ان «العراق ورغم ظروفه الصعبة كان سبّاقاً للوقوف الى جوار الشعب اللبناني سواء على مستوى تقديم الدعم الطبي الطارىء أو الدعم في مجال الطاقة ونحن متواصلون في التهيئة لسد النواقص الفورية في مجال الحبوب وغيرها من المتطلبات».

