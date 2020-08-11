القضاء اللبناني يبدأ التحقيق مع الموقوفين والمتهمين

عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، بجلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل الاعلام المحلية أن القاضي غسان الخوري، استمع أثناء جلسات التحقيق الى افادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت. وعلى خلفية التفجير أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصا في اطار التحقيق بانفجار مرفأ العاصمة بيروت. وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخرا بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وادارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة. وأضاف أن الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق.