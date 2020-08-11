الجيش: لا أنفاق لحزب الله تحت «منطقة الإهراءات»

عربيات ودوليات

بيروت – الوكالات: نفى الجيش اللبناني، صحة ما جرى تداوله بشأن اكتشاف أنفاق تحت منطقة انفجار مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 158 شخصًا، فيما أصيب الآلاف. وقال الجيش اللبناني، في بيان «تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يزعم وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في المرفأ، تتبع لأحد التنظيمات اللبنانية»، مؤكدًا نفيه «صحة هذه المزاعم». وأوضح الجيش أن منطقة «الاهراءات (في المرفأ) تضم مبنى تحت الأرض لادارتها، حيث يتم الوصول الى غرفة عمليات الاهراءات عبر نفق يمتد من المدخل الشرقي للاهراءات باتجاه الغرب». وأشار الجيش اللبناني الى أن هناك موظفون يعملون على مدار الساعة في غرفة العمليات التي تحتوي أنظمة تشغيل المصاعد داخل الاهراءات وآلية سحب الحبوب من البواخر.