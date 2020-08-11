مصر تنقل المواد الخطرة من جميع مطاراتها

عربيات ودوليات

القاهرة – «النهار»: أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة عليا تكون معنية بفحص ونقل المواد الخطرة في جميع المطارات بالبلاد، بعد أيام من انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي راح ضحيته 158 شخصًا وآلاف المصابين. وقالت الحكومة، في بيان، ان القرار يأتي في اطار حرص وزارة الطيران المدني على الحفاظ على سلامة وأمان جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحيوية، التابعة لشركة ميناء القاهرة الجوي وجميع المطارات. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ناشد الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، بالتكاتف والنأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الاقليمية. وطالب السيسي خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، بتركيز الجهود على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي اكد مجدداً دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كل أشكال الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والاغاثية اللازمة في هذا الصدد، الى جانب تسخير امكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود اعادة اعمار المناطق المتضررة. وناشد السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان على اختلاف مواقعهم، بالعمل على تلبية تطلعات الشعب اللبناني عبر تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية الحتمية التي لا مجال لتأجيلها، بما يؤهل لبنان للحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية والدعم الدولي، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء.