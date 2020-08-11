نبوءة «المفاتيح الـ 13».. ترامب سيخسر الانتخابات

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واشنطن- الوكالات: اعتاد أستاذ التاريخ الأميركي آلان ليتشمان، توقع جميع النتائج الخاصة بانتخابات الرئاسة الأميركية منذ عام 1984 وحتى النسخة الأخيرة في عام 2016، وذلك من خلال نظام أسسه يتكون من 13 عاملًا.

وتوقع ليتشمان الفائز في جميع السباقات الرئاسية منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان في 1984، بينما ذكر في عام 2000 أن يفوز آل غور في الانتخابات، الذي خسر لصالح جورج دبليو بوش بعد أن قررت المحكمة العليا إعادة فرز الأصوات الانتخابية في فلوريدا، على الرغم من فوز آل غور في التصويت الشعبي.

وفي مقابلة مع شبكة «CNN» كان ليتشمان حاسمًا في إجابته «تتنبأ المفاتيح بأن دونالد ترامب سيفقد البيت الأبيض هذا العام». ويبني ليشتمان تنبؤاته على نموذج من «13 مفتاحًا» يمكن الإجابة عنها بعلامة الصحة أو الخطأ في أي انتخابات معينة، وتشمل «المفاتيح الثلاثة عشر» في نظامه عوامل مثل الاقتصاد، وتقلد المناصب، والاضطرابات الاجتماعية، والفضائح، بالإضافة إلى الكاريزما الشخصية للمرشحين. وقال استاذ التاريخ الاميركي ان «السر يكمن في إبقاء عينك على الصورة الكبيرة للقوة والأداء الحاليين. ولا تولي أي اهتمام لاستطلاعات الرأي، والنقاد، والتقلبات اليومية للحملة. وهذا هو المقياس الأساسي»و عندما سُئل عما إذا كان النموذج الذي يعده يمكن أن يفسر شيئًا كارثيًا مثل جائحة فيروس «كورونا» قال ليتشمان، «أنظر، بأثر رجعي ومستقبلي، المفاتيح تعود إلى عام 1860. إنها ما نسميه نظامًا قويًا. لقد استمرت على الرغم من تغييرات هائلة في سياستنا، في اقتصادنا، في ديمقراطيتنا. لا تعبث بالمفاتيح».

الى ذلك قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين إن قراصنة على صلة بالحكومة الصينية يستهدفون البنية الأساسية لانتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل. وصرح أوبراين في حديث لشبكة «سي بي إس» الأميركية بأن «الصين مثل روسيا وإيران انخرطت في هجمات إلكترونية وعمليات احتيال وغيرها من الأمور المتعلقة بالبنية الأساسية لانتخاباتنا، مثل المواقع الإلكترونية وما إلى ذلك»، ورأى أن تلك القوى الخارجية «ترغب في خسارة الرئيس». وتأتي تصريحات أوبراين في أعقاب بيان مشابه أصدره الجمعة مكتب مدير المخابرات الوطنية الأميركية لكنه لم يصل إلى حد اتهام بكين تحديدا بقرصنة منظومة الانتخابات. وقال بيان المخابرات إن الصين «تعمل على توسيع نطاق جهودها» للتأثير على الانتخابات الأميركية عبر الحملات الإلكترونية والمعلومات المضللة، وإن روسيا تحاول تقويض المرشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن منافس ترامب.

