51 قتيلاً في سيول عارمة تجتاح السودان واليمن

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عواصم- الوكالات: أدت سيول وأمطار غزيرة ضربت السودان إلى مصرع 30 شخصا وإصابة 13 آخرين بسبب سيول وأمطار غزيرة في مختلف مناطق البلاد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوداني. وبذلك يرتفع العدد الاجمالي للقتلى، منذ الخميس، إلى 30. وقال الدفاع المدني «لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 13»، لافتا إلى تدمير 66 مرفقا عاما. وبلغ عدد المنازل التي دمرت كليا 3945 منزلا، وفق المصدر نفسه. وقالت وكالة السودان للأنباء الرسمية «سونا» إن الدفاع المدني أرسل مساعدات بواسطة مروحيات إلى ألفين من عمال تعدين الذهب، حاصرتهم مياه السيول في شرق السودان. وقالت «سونا» إن فرق الإغاثة «قدمت دعما غذائيا وطبيا من محاليل ومضادات حيوية وأدوية حيث يقدر عدد المحاصرين بـ2000 بمناطق متفرقة بين منطقة النابع وشلاتين، تلخصت حاجتهم في مياه الشرب والمواد الغذائية». وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان ذكر أن خمسين ألف شخص تأثروا بالأمطار.

وقال إن «الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الأخيرة في السودان سببت فيضانات وانزلاقات أرضية وسببت أضرارا في منازل وبنى تحتية في 14 من إجمالي 18 ولاية في البلاد».

إضافة إلى ذلك، انهار سد «بوط» في ولاية النيل الأزرق مما أدى إلى تدمير مئات المنازل، وفق ما أفادت السلطات المحلية في وقت سابق. وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان، الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة. وأثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتجتاح السيول والفيضانات هذه الأيام عدة دول حيث أحدثت دمارا هائلا وأدت لسقوط مئات القتلى، في حين تواصل السلطات والهيئات الإغاثية العمل للوصول إلى العالقين والبحث عن المفقودين.

وفي محافظة مأرب اليمنية لقي 21 شخصا حتفهم جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وتضررت مساكن أكثر من 1300 أسرة في مخيمات النازحين، خاصة مع ارتفاع منسوب المياه في سد مأرب، وسط مناشدات لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.

وفي باكستان، لقي 57 شخصا مصرعهم على الأقل، جراء فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية. أما في بنغلاديش فقد ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 184 حالة وفاة، بعد أن سجلت البلاد أمس الأحد 10 وفيات جديدة. وتواجه الدولة الواقعة في جنوب آسيا واحدا من أسوأ الفيضانات في التاريخ منذ 30 يونيو الماضي. وفي الهند، أدى الانهيار الأرضي الذي وقع في ولاية كيرالا بالجنوب إلى سقوط 43 قتيلا، بينما لا يزال 20 آخرون في عداد المفقودين.

