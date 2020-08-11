«كورونا».. 20 مليون إصابة وأوروبا متفائلة بلقاح سريع

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: تجاوز عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في العالم، امس 20 مليون شخص، في حين تخطى عدد الوفيات 734 ألفا، ولا تزال الولايات المتحدة والبرازيل والهند تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات.

وذكر موقع «وورد ميترز»، المختص في رصد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» في العالم، أن عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونا ونحو 32 ألفا، حتى ظهيرة يوم امس.

وأشار الموقع نفسه إلى أن عدد الوفيات بمرض «كوفيد 19» الناجم عن الإصابة بفيروس «كورونا»، بلغ 734 ألفا و98 وفاة بالعالم، مبينا أن عدد المتعافين وصل إلى 12 مليونا وأكثر من 904 آلاف شخص.

من جهته توقع الاتحاد الأوروبي، امس أن يتم إيجاد لقاح ضد الفيروس قبل نهاية العام الحالي 2020. جاء ذلك على لسان مسؤولة الأمن الغذائي في المفوضية الأوروبية ستيلا كيرياكيدس، في مقابلة مع صحيفة «هانديلسبلات» الألمانية. وأشارت كيرياكيدس إلى وجود مؤشرات جيدة لإمكانية إيجاد لقاح قبل نهاية العام الحالي. وتابعت قائلة: «قد لا يحل اللقاح جميع المشاكل، لكن على الأقل يمكننا اعطاء اللقاح للفئات الأكثر تضررا من الفيروس، وبذلك نستطيع العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا». وأعربت عن قلقها إزاء تزايد عدد الإصابات بالفيروس في دول الاتحاد الأوروبي، داعية جميع دول الاتحاد إلى مضاعفة كفاحها ضد الفيروس على المستوى المحلي.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر العالم بعدد الإصابات بخمسة ملايين ونحو 200 ألف حالة، تليها البرازيل بثلاثة ملايين وأكثر من 35 ألفا إصابة، وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بملونين وأكثر من 215 ألف حالة. وسجلت السلطات الروسية، امس 5118 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 892 ألفا، و654 إصابة، وهو ما يمثل رابع أعلى عدد إصابات في العالم. أما عن الوفيات، فقد سجلت الولايات المتحدة أكثر من 165 ألف وفاة، تليها البرازيل بما يزد عن 100 ألف، ثم المكسيك ثالثة بأكثر من 52 ألف وفاة. وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بفيروس «كورونا» بأكثر من 46 ألف وفاة، في حين سجلت الهند أكثر من 44 ألف حالة وفاة لتكون في المركز الخامس.

الى ذلك وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تلفزيون شهيرة في بلاده، في مواجهة جديدة بعد تحميلها إياه مسؤولية كبيرة عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بكوفيد-19، متهما إياها بـ«الجبن». واتهم بولسونارو محطة «تي في غلوبو» بالتعاطي مع خبر بلوغ حصيلة الوفيات 100 ألف وكأنه «نهائي كأس العالم» وجاء في تغريدة له أن المحطة «جبانة ولا تحترم الموتى».

