إشبيلية في اختبار صعب أمام ولفرهامبتون

دوليه

تستكمل اليوم منافسات الدور ربع النهائي من الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» باقامة مباراتين تجمعان اشبيلية الاسباني مع ولفرهامبتون الانكليزي، وشاختار الاوكراني مع بازل السويسري.

ويقام هذا الدور في ألمانيا بنظام الاقصاء من مباراة واحدة حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعاودت المسابقة القارية نشاطها الاسبوع الفائت بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر بسبب جائحة «كوفيد-19» حيث اقيم اياب الدور ثمن النهائي في ملاعب الاندية الخاصة بها باستثناء المواجهتين الايطالية-الاسبانية بين انتر وخيتافي من جهة وروما واشبيلية من جهة أخرى وذلك لأن البلدين كانا الاكثر تضررا من الجائحة في القارة ما أدى الى اغلاق الحدود بينهما وبالتالي تعذر سفر الفرق وخوض لقاءي الذهاب.

واتخذ الاتحاد الاوروبي للعبة «ويفا» قرارا في شهر يوليو الفائت لاستكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوك صحي صارم، اعتبارا من الدور ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة في 21 أغسطس.

ويسعى اشبيلية حامل اللقب في خمس مناسبات (رقم قياسي) بينها ثلاث مرات تواليا بين عامي 2014 و2016، تخطي الفريق الانكليزي الذي بلغ الدور ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الاولى منذ عام 1972 والذي عوقب الجمعة من قبل ويفا لمخالفته اللعب المالي النظيف.

وفي المباراة الثانية تتساوى حظوظ شاختار دونيتسك الاوكراني بطل المسابقة عام 2009 مع بازل السويسري اللذان يلتقيان في غيلسنكيرشن الألمانية.

وكان من المقرر ان تستضيف مدينة غدانسك البولندية نهائي هذا العام في نهائي مايو الفائت قبل جائحة كورونا، لتصبح مضيفة نهائي العام المقبل.

