يوفنتوس يراهن على بيرلو

دوليه

حين أعلن يوفنتوس عن تعيين نجمه السابق أندريا بيرلو مدربا لفريق تحت 23 عاما نهاية الشهر الماضي، قال رئيس النادي أندريا أنييلي أن «أندريا بيرلو يبدأ مسارا قد يقوده في يوم من الأيام الى قيادة الفريق الأول».

أحد لم يتوقع أن يكون هذا اليوم الذي توقعه أنييلي قريبا الى هذه الدرجة، لكن ظروف الخروج المخيب من ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة على يد ليون الفرنسي، دفعت ادارة النادي الى التخلي عن ماوريتسيو ساري بعد موسم فقط مع الفريق، وذلك على رغم قيادة عملاق تورينو الى لقبه التاسع تواليا في الدوري المحلي.

وبدأ الحديث قبل وبعد الاقالة عن الاسم الذي يمكن أن يخلف ساري، وركزت التقارير على الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو الذي يبحث عن وظيفة منذ اقالته من توتنهام الانكليزي في نوفمبر 2019، ومدرب ريال مدريد الاسباني نجم الفريق السابق الفرنسي زين الدين زيدان، ومدرب لاتسيو سيموني اينزاغي.

لكن الادارة وأنييلي فاجأوا الجميع باللجوء الى نجمهم السابق بيرلو، ابن الـ41 عاما الذي يفتقد الى الخبرة التدريبية اللازمة لقيادة فريق من عيار «السيدة العجوز».

القرار الذي اتخذه أنييلي بتعيين «المايسترو» مدربا للفريق، يعيد الى الأذهان ما قام به برشلونة الاسباني عام 2008 حين عين لاعبه السابق بيب غوارديولا مدربا للفريق الأول رغم خبرته التدريبية المتواضعة، أو ما فعله عملاق العاصمة الاسبانية ريال مدريد عام 2016 حين أوكل مهمة الاشراف على الفريق الأول لنجم وسطه السابق زيدان بعد عامين فقط على توليه مهمته التدريبية الأولى مع فريق الشباب.

وأظهر العملاقان الاسبانيان أن خيارهما كانا في محلهما، اذ أصبح برشلونة أحد أفضل الفرق الأوروبية أداء وجمالية مع غوارديولا الذي قاده الى لقب الدوري ثلاث مرات والكأس مرتين والكأس السوبر ثلاث مرات، والأهم دوري أبطال أوروبا عامي 2009 و2011 بصحبة لقبي الكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية خلال العامين ذاتهما.

والأمر ذاته بالنسبة لزيدان الذي قاد النادي الملكي الى لقب دوري الأبطال ثلاث مرات تواليا، والدوري المحلي مرتين، ومثلهما الكأس السوبر الأوروبية ومونديال الأندية.

وبالنسبة لأنييلي فان «الفريق هو كناية عن ديناميكيات، علاقات شخصية وتعبيرات»، وبيرلو يتحدث من دون شك لغة اللاعبين، اذ فاز بأربعة ألقاب للدوري في صفوف يوفنتوس بين عامي 2011 و2015، قبل أن ينهي مسيرته الكروية في نوفمبر 2017 بعد ثلاثة مواسم قضاها في الدوري الأميركي.

يؤكد لاعب ميلان السابق أنه «حتى خلال سنوات الابتعاد عن النادي، حافظت على العلاقات. كان من الطبيعي بالنسبة لي أن أعيش في تورينو. ومن الطبيعي أن أعود الى العمل هنا». وأوضح «أفضل أن أتولى مسؤولية كبيرة، فهذا يجعلني أشعر بأني على قيد الحياة»، مضيفا أن طموحه «تكرار المسيرة التي حققتها كلاعب».

والفارق بين بيرلو وزيدان وغوارديولا الذي لم تنحصر مسيرته التدريبية الناجحة ببرشلونة بل امتدت لبايرن ميونيخ الألماني وفريقه الحالي مانشستر سيتي الانكليزي، أن الأخيرين أمضيا فترة مع الفريقين الرديفين قبل ترقيتهما الى الفريق الأول، في حين أن «المايسترو» يبدأ مباشرة من القمة من دون تسلق المراتب.

وتطرق بيرلو الى مقارنة وضعه بـ»غوارديولا وزيدان؟ الكل يرغب في أن يخوض نفس الرحلة. لكن عليك أن تكسب ذلك من خلال الخبرة».

