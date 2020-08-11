غاتوزو: بيرلو محظوظ

دوليه

وصف جينارو غاتوزو مدرب نابولي الايطالي زميله أندريا بيرلو بالمحظوظ لكنه حذره من صعوبة المهمة في ذات الوقت.

وعلق غاتوزو على تعيين بيرلو كمدرب ليوفنتوس الايطالي السبت، وذلك بعد المباراة التي خسرها نابولي من مضيفه برشلونة 3-1 في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وودع على اثرها المسابقة. وقال غاتوزو عن بيرلو الذي خلف ساري المقال: «هو محظوظ لأنه بدأ مسيرته من يوفنتوس، لكن هذه المهنة لا يكفي فيها مسيرة اللعب الرائعة».

وسبق لبيرلو أحد أساطير الكرة الايطالية اللعب مع غاتوزو في صفوف ميلان قبل أن يختم لاعب الوسط الملقب بالمايسترو مسيرته داخل ايطاليا في صفوف يوفنتوس ويحقق معه نجاحات لافتة. وأضاف غاتوزو في سياق نصائحه لبيرلو: «عليك أن تدرس وتعمل بجد، وعليك عدم النوم كثيراً»، موضحاً الاختلاف الكبير بين اللعب والتدريب. وتابع: «انها مهنة مختلفة كلياً، لا يمكن تعلمها من الكتب فقط، تحتاج للدخول والعمل الجاد، انه عالم مختلف».

وخاض غاتوزو عدة تجارب تدريبية قبل الاشراف على ميلان (2017-2019) ومن ثم نابولي (2019) بينما يبدأ بيرلو مهمته التدريبية الأولى تحت ضغوط الرغبة في الذهاب بعيداً في بطولة دوري أبطال أوروبا.

