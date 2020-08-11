الأهلي هزم إنبي وعزز صدارته

دوليه

عزز الأهلي صدارته للدوري المصري بعد الفوز على ضيفه انبي بنتيجة 2-0 اول من امس في اللقاء المؤجل من الجولة 15 للبطولة.

سجل محمد هاني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 64 من ضربة رأس أنهت صمود دفاع انبي ثم أحرز التونسي علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من ركلة ثابتة أخذت طريقها بغرابة من بين اللاعبين الى الشباك.

ورفع الأهلي رصيده الى 52 نقطة في صدارة ترتيب الدوري وتجمد رصيد انبي عند 25 نقطة في المركز السابع.

انبي لجأ للدفاع بقوة وكان قريبا من الخروج بالتعادل لولا بعض الهفوات التي منحت الأهلي الفوز الثمين.

وبدأت المباراة بايقاع سريع من خلال هجمة مرتدة لانبي أبعدها أيمن أشرف كما حرم التسلل أفشة من هدف محقق.

وخرج الشوط الأول بتعادل سلبي وأداء باهت ودون المستوى من جانبي لاعبي الفريقين. الشوط الثاني شهد أداء أفضل من جانب الأهلي مع استمرار اللعب الدفاعي لانبي وأشرك الأهلي الثنائي حمدي فتحي والسنغالي أليو بادجي بعد مرور 59 دقيقة على حساب مروان محسن وديانج.

ودفع انبي بتغييره الأول بنزول التنزاني حميد ماو على حساب أحمد العجوز ونجح محمد هاني في هز شباك انبي في الدقيقة 64 من خلال ضربة رأس سقطت فوق الحارس محمود جاد. وتحول انبي للأداء الهجومي أملا في التعادل وأضاع بادجي محاولة للأهلي بينما وجه أحمد علي تسديدة فوق العارضة.

ودفع انبي بتغييرين دفعة واحدة بنزول محمود غالي والبوروندي فيستون عبد الرزاق بدلا من عمرو ناصر وعبد الرحمن عماد.

ودفع الأهلي بثالث التغييرات بنزول وليد سليمان على حساب جيرالدو وأبعد محمود جاد تسديدة قوية من وليد بينما دفع انبي بالثنائي عمر فتحي وأحمد حسين بدلا من محمد بسيوني وكريم فؤاد وأشرك الأهلي تغييره الرابع بنزول محمود وحيد على حساب أفشة.

وطالب لاعبو انبي بضربة جزاء نتيجة لمسة يد ولجأ الحكم محمود البنا لتقنية الفيديو وتأكد أنها ليست ضربة جزاء. وحصل الأهلي على خطأ أمام المنطقة ولعب علي معلول كرة عرضية لم يلمسها أحد لتتهادى أمام الجميع الى الشباك.

وفي لقاء آخر عاد مصر للمقاصة الى سكة الانتصارات بعد غياب طويل بتغلبه على ضيفه أسوان 2-1 ضمن الجولة 18.

تقدم المقاصة بهدف من نيران صديقة في الدقيقة 65 بعد أن هز عبدالله السنجهاوي لاعب أسوان شباك فريقه وأضاف المقاصة الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق صلاح ريكو.

وأحرز أسوان هدفه الوحيد في الدقيقة 75 بواسطة مهاجمه الصاعد كريم الطيب. وحقق المقاصة أول فوز بالدوري منذ تغلبه على المصري البورسعيدي يوم 17 أكتوبر الماضي بالجولة الرابعة. وخاض المقاصة أول مباراة رسمية مع مديره الفني ايهاب جلال ورفع رصيده الى 17 نقطة متقدما للمركز 14 بفارق نقطة واحدة عن أسوان صاحب المركز 13.

