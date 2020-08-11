16 إصابة بـ«كورونا» في المصري

دوليه

اجتاح فيروس كورونا فريق المصري البورسعيدي بعد ثبوت اصابة 16 فردا فيه بالفيروس.

وأكد سمير حلبية رئيس النادي المصري أن هناك 16 حالة ظهرت في الفريق تتمثل في 12 لاعبا بجانب فردين بالجهاز الاداري للفريق بخلاف طارق العشري المدير الفني وعبد الظاهر السقا المدير الرياضي. وأشار حلبية الى أن النادي بدأ اجراءات عزل اللاعبين بجانب فض المعسكر المقام في منطقة برج العرب بمحافظة الاسكندرية. من جانبه قال عبد الظاهر السقا انه تم الغاء معسكر الفريق في برج العرب بمحافظة الاسكندرية مؤكدا أن اللاعبين عادوا الى محافظة بورسعيد لحين اتضاح الرؤية حول المباريات القادمة للفريق. وكان من المقرر أن يلعب المصري أمس مع حرس الحدود وطلب تأجيل اللقاء لكن اتحاد الكرة رفض وهو ما أثار موجة غضب كبيرة.

