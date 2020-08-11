فرصة مبابي كبيرة في المشاركة أمام أتالانتا

دوليه

عزز كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جرمان، فرص مشاركته في مباراة أتالانتا، غداً، لحساب بع نهائي دوري أبطال أوروبا. فقد ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن مبابي شارك في جزء من المران الجماعي، اول من امس. ولفتت الى أن نجم المنتخب الفرنسي تدرب منفردا بالكرة، السبت، بينما أدى اول من أمس عمليات الاحماء، ثم شارك في جزء من مران بالكرة، قبل أن ينفذ تدريبا خاصا تحت اشراف المعد البدني. وأضافت الصحيفة أن مبابي انضم بعدها مجددا لزملائه، ليختتم فقرات التدريب. ويتعافى المهاجم الشاب من التواء، في كاحل القدم اليمنى، تعرض له خلال مباراة سانت ايتيان، يوم 24 يوليو الماضي، في نهائي كأس فرنسا.