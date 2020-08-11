حالتا «كورونا» في أتلتيكو

دوليه

أعلن أتلتيكو مدريد، ظهور حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد دون الكشف عن الأسماء، وذلك بعد اختبار الكشف عن الفيروس (PCR) الذي أجراه اللاعبون و«جميع أعضاء الفريق الأول» السبت. وأوضح النادي المدريدي عبر موقعه الرسمي على الانترنت أنه تم على الفور «ابلاغ السلطات الصحية في اسبانيا والبرتغال، وكل من الاتحاد الأوروبي «يويفا» والاسباني والبرتغالي، والمجلس الأعلى للرياضة» بالحالتين الايجابيتين. وأضاف البيان «كما تم تفعيل بروتوكول العمل المتفق عليه والخاص بهذه الحالات، والذي يتطلب اجراء اختبارات (PCR) جديدة للفريق الأول وأعضاء البعثة المتجهة الى لشبونة، وللمتواصلين بشكل مباشر مع الحالات الايجابية، ويقتضي وجود تغيير في مواعيد التدريبات، وفي ترتيبات الرحلة والاقامة في العاصمة البرتغالية. وسيقوم النادي بتنسيق المواعيد الجديدة مع يويفا، وبمجرد وجود خطة جديدة سيتم الاعلان عنها. كما يدعو النادي الى «أقصى درجات الاحترام لهوية الحالتين الايجابيتين». ويستعد اتلتيكو لاستئناف مشواره في بطولة دوري الأبطال عندما يواجه لايبزيغ بعد غد، على ملعب «جوزيه ألفالادي» في لشبونة ضمن مواجهات الدور ربع النهائي.