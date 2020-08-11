ديبالا يوجه رسالة إلى ساري

دوليه

حرص باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، على توجيه رسالة الى مدربه السابق ماوريسيو ساري، الذي أقيل من منصبه السبت بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا. وودع يوفنتوس دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي على يد ليون، رغم فوزه (2-1) ايابا، نظرا لخسارته في الذهاب (1-0) بفرنسا. ونشر ديبالا، عبر حسابه على «تويتر»، صورة له مع ساري وكتب عليها: «شكرًا جزيلًا على كل شيء يا مستر». وشارك ديبالا في مباراة ليون كبديل، وتعرض لاصابة ولم يستطع اكمالها. وأعلن يوفنتوس تعيين لاعبه السابق، أندريا بيرلو، كمدير فني للفريق خلفًا لماوريسيو ساري. جدير بالذكر أن ساري قاد اليوفي لتحقيق لقب الدوري، للموسم التاسع على التوالي، بينما خسر نهائي الكأس أمام نابولي بركلات الترجيح.