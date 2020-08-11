فاسكيز: موسم ريال انتهى باكراً

دوليه

أبدى الاسباني لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، استيائه بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وودع ريال مدريد دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي بعد هزيمته أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، ذهابا وايابا. وكتب فاسكيز، عبر حسابه على «انستغرام»: «لسوء الحظ، انتهى موسم 2019-2020 في وقت أقرب مما توقعنا جميعًا». وأضاف: «لقد كان موسمًا استثنائيًا وصعبًا على الجميع، فزنا فيه بالجهد بلقبين مهمين، لكننا ريال مدريد، والجميع يتوقع منا المزيد، وعلينا أن نرتقي الى مستوى هذا النادي الرائع وجمهوره المذهل، ونفوز بكل شيء». وتابع: «حان الوقت للراحة والعودة أقوى من أي وقت مضى في الموسم المقبل، شكرًا لكم على دعمكم غير المشروط، الآن ودائمًا هلا مدريد»